Приказал уничтожить поселок в Киевской области: российский генерал получил заочное подозрение

генерал-полковнику российской оккупационной армии, отдавшему приказ уничтожить поселок Тетеревское Киевской области, сообщили о подозрении. В результате нанесенного захватчиками удара погибли два мирных жителя и было уничтожено 74 жилых дома, пишет УНН со ссылкой на Офис генпрокурора.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора заочно сообщено о подозрении генерал-полковнику вс рф, который в марте 2022 года занимал должность командующего Восточным военным округом, в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины) - говорится в сообщении.

Как сообщили в СБУ, речь идет об экс-командующем Восточным военным округом вооруженных сил рф генерал-полковнике Александре Чайко.

Детали

Следствие выяснило, что подозреваемый во время проведения служебного совещания руководителей военных подразделений и соединений армии российских захватчиков, осуществлявших наступление на территории Киевской области, отдал преступный приказ о нанесении ударов по поселку Тетеревское Вышгородского района Киевской области с применением боевой авиации и артиллерии. В Офисе генпрокурора уточнили, что Тетеревское не является военной целью, поскольку там не осуществлялись оборонительные мероприятия ВСУ во время защиты Киевской области.

Во исполнение явно преступного приказа его подчиненные военнослужащие группировки войск вс рф "ВОСТОК" нанесли авиационные ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по указанному населенному пункту. В результате этого было разрушено и повреждено 74 жилых дома в поселке, а также погибли два мирных жителя из числа жителей поселка - сообщили в Офисе генпрокурора.

Дополнение

Прокуроры и СБУ идентифицировали полковника рф, который 29 апреля 2024 года приказал атаковать Одессу ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью. В результате удара по "Трассе здоровья" погибло 8 мирных жителей, включая 4-летнего ребенка, и 23 получили ранения.

Российского капитана приговорили к 12 годам заключения за жестокое обращение с гражданскими в Ягодном, Черниговской области. Он удерживал 369 человек, включая 69 несовершеннолетних, как "живой щит" в подвале школы, что привело к гибели 10 человек.