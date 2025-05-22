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Гитлер служит предупреждением: Европейская народная партия под критикой из-за сближения с ультраправыми

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Европейскую народную партию критикуют за правый уклон после выборов. Глава партии Манфред Вебер подчеркивает важность избежания ошибок прошлого, как приход Адольфа Гитлера к власти. Политик ищет сотрудничество с центристскими политическими силами.

Гитлер служит предупреждением: Европейская народная партия под критикой из-за сближения с ультраправыми

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер обещает найти баланс, в чем может помочь сотрудничество с центристскими партиями. Передает УНН со ссылкой на Рolitico.

Детали

Манфред Вебер утверждает, что Европейская народная партия (ЕНП) имеет огромный мандат для реализации правых программ. Впрочем, ЕНП должна делать это, не допуская тех же ошибок, которые допустили немецкие консерваторы в 1930-х годах, когда они позволили Адольфу Гитлеру прийти к власти.

"Имея в виду мою немецкую историю с Веймаром и нацистским режимом, настоящей исторической ошибкой было предоставление крайним правым политикам исполнительной власти, и это для нас является красной линией", - сказал он.

ЕНП является домом для таких тяжеловесов, как президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск. С июньских выборов прошлого года она контролирует основные институты ЕС – Комиссию, Парламент и Совет – и таким образом контролирует ряд решений.

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Но в сторону ЕНП уже длительное время прослеживаются критические замечания. Социалисты, либералы и "зеленые" указывают на уклон этой политической силы вправо - как в политике, так и в риторике, - особенно после парламентских выборов, которые состоялись в июне прошлого года.

Но представитель глава партии и Христианско-социального союза (баварской сестринской партии ХДС Мерца), напомнил, что результаты выборов состоялись после всплеска ультраправых сил. Вебер отметил, что выборы в 2024 году дали ЕНП наибольшее количество депутатов Европарламента, - эта тенденция сигнализирует о том, что граждане хотят праворадикальных ответов на свои проблемы.

Вебер считает, что в ключевых вопросах, таких как оборона, внешняя политика и бюджет, "нет возможности достичь чего-то… развивать Европу вместе с ультраправыми". Идеальный сценарий, по мнению Манфреда Вебера - сотрудничать с центристскими партиями.

Напомним

На выборах в Португалии победила правоцентристская коалиция, получив 86 мест.

УНН передавал, что в Польше Рафал Тшасковский победил в первом туре президентских выборов, но второй тур с Каролем Навроцким определит будущее страны и отношения с Украиной.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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