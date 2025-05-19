Вибори в Португалії: правоцентристи перемогли, соціалісти й ультраправі розділили місця

Керівна правоцентристська коаліція Демократичний альянс (AD/PSD-CDS) перемогла на недільних дострокових парламентських виборах у Португалії, отримавши 86 місць. Тоді як Соціалістична партія (PS) та ультраправа партія (Chega) розділили по 58 місць після підрахунку голосів у всіх округах. Про це повідомляє Euractiv, передає УНН.

Деталі

До коаліції AD-PSD/CDS приєдналися троє депутатів, які набрали більшість голосів в автономному регіоні Азорські острови.

Керівний Демократичний альянс (AD) отримав 32,10% голосів у національних округах, тоді як соціалісти взяли 23,38%, а Chega – 22,56%.

Проте все ще можливо, що ультраправі обженуть соціалістів, коли стануть відомими результати голосування емігрантів (будуть оголошені 28 травня). У 2024 році чотири депутати, обрані емігрантськими округами, посилили крило ультраправих (2), консерваторів (1) та соціалістів (1). Цей результат спричинив відставку лідера соціалістів Педру Нуно Сантуша.

Не маючи більшості місць, Демократичний альянс, очолюваний Соціал-демократичною партією, може спробувати заручитися підтримкою менших партій, що наразі вважається малоймовірним, або ж вступити в уряд меншості, як це було під час його останнього терміну. ​​Це залишає його на милість опозиційних партій, які об'єднуються, щоб повалити його, як це сталося два місяці тому.

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Доповнення

Більшість Асамблеї Республіки у дві третини депутатів — 154 депутати — дозволяє ухвалювати зміни до Конституції, а також є мінімальною вимогою, наприклад, для обрання суддів Конституційного суду, омбудсмена, голови Економічної та соціальної ради та членів Вищої ради судової влади серед інших органів.

З іншого боку, і згідно з попередніми результатами недільних виборів, PS та Chega обидві отримали по 58 депутатів на національній території, тому сума депутатів PSD, CDS-PP та IL та депутатів PS дає 156 депутатів, на два більше, ніж 154, які становлять дві третини Асамблеї Республіки.

У парламенті Португалії лише 230 місць. Парламентський склад наступного законодавчого органу знову отримав кількісну ротацію: AD отримала на 10 депутатів більше, PS втратила 19, Chega додала ще 10 і новачок порівняно з 2024 роком.

Новачок парламентських перегонів - Juntos Pelo Povo (Разом заради народу, JPP, центр), регіональна партія з Мадейри, забезпечила проходження до парламенту Філіпе Соузу.