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Європейська народна партія лідирує на виборах до Європарламенту

Європейська народна партія лідирує на виборах до Європарламенту

Київ • УНН

 • 28903 перегляди

Європейська народна партія стала "найсильнішою" партією на виборах до Європарламенту, за словами Урсули фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн заявила про перемогу Європейської народної партії, назвавши її "найсильнішою" в парламенті. Про це повідомляє CNBC, передає УНН.

Деталі

За інформацією, популістські та ультраправі партії отримали рекордну підтримку на цьогорічних виборах до Європейського парламенту.

Ось попередній розподіл місць у Європейському парламенті 2024 року:

- Європейська народна партія – 189 місць

- Прогресивний альянс соціалістів і демократів – 135

- Партія "Оновлюючи Європу" –  83 місця

- Європейські консерватори та реформісти – 72 місця

- Партія "Ідентичність і демократія" – 58 місць

- Зелені/Європейський вільний альянс – 53 місця

- Європейські об’єднані Ліві – 35 місць

- Незалежні члени – 45 місць

Президент Європейської комісії та член Європейської народної партії Урсула фон дер Ляєн заявила, що її партія знову показала себе "найсильнішою" в парламенті.

Ми були рішучі, ми були єдині, і тепер ми перемогли на виборах до Європарламенту. Виборці довірили нам дуже сильний мандат

- заявила Урсула фон дер Ляєн.
Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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