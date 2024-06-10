Європейська народна партія лідирує на виборах до Європарламенту
Київ • УНН
Європейська народна партія стала "найсильнішою" партією на виборах до Європарламенту, за словами Урсули фон дер Ляєн.
Урсула фон дер Ляєн заявила про перемогу Європейської народної партії, назвавши її "найсильнішою" в парламенті. Про це повідомляє CNBC, передає УНН.
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За інформацією, популістські та ультраправі партії отримали рекордну підтримку на цьогорічних виборах до Європейського парламенту.
Ось попередній розподіл місць у Європейському парламенті 2024 року:
- Європейська народна партія – 189 місць
- Прогресивний альянс соціалістів і демократів – 135
- Партія "Оновлюючи Європу" – 83 місця
- Європейські консерватори та реформісти – 72 місця
- Партія "Ідентичність і демократія" – 58 місць
- Зелені/Європейський вільний альянс – 53 місця
- Європейські об’єднані Ліві – 35 місць
- Незалежні члени – 45 місць
Президент Європейської комісії та член Європейської народної партії Урсула фон дер Ляєн заявила, що її партія знову показала себе "найсильнішою" в парламенті.
Ми були рішучі, ми були єдині, і тепер ми перемогли на виборах до Європарламенту. Виборці довірили нам дуже сильний мандат