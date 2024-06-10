Європейська народна партія лідирує на виборах до Європарламенту

Урсула фон дер Ляєн заявила про перемогу Європейської народної партії, назвавши її "найсильнішою" в парламенті. Про це повідомляє CNBC, передає УНН.

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За інформацією, популістські та ультраправі партії отримали рекордну підтримку на цьогорічних виборах до Європейського парламенту.

Ось попередній розподіл місць у Європейському парламенті 2024 року:

- Європейська народна партія – 189 місць

- Прогресивний альянс соціалістів і демократів – 135

- Партія "Оновлюючи Європу" – 83 місця

- Європейські консерватори та реформісти – 72 місця

- Партія "Ідентичність і демократія" – 58 місць

- Зелені/Європейський вільний альянс – 53 місця

- Європейські об’єднані Ліві – 35 місць

- Незалежні члени – 45 місць

Президент Європейської комісії та член Європейської народної партії Урсула фон дер Ляєн заявила, що її партія знову показала себе "найсильнішою" в парламенті.

Ми були рішучі, ми були єдині, і тепер ми перемогли на виборах до Європарламенту. Виборці довірили нам дуже сильний мандат