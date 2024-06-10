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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент

Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 01:35  •  2234 просмотра

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Европейская народная партия стала "сильнейшей" партией на выборах в Европарламент, по словам Урсулы фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен заявила о победе Европейской народной партии, назвав ее "сильнейшей" в парламенте. Об этом сообщает CNBC, передает УНН.

Детали

По информации, популистские и ультраправые партии получили рекордную поддержку на нынешних выборах в Европейский парламент.

Вот предварительное распределение мест в Европейском парламенте 2024 года:

- Европейская народная партия-189 мест

- Прогрессивный альянс социалистов и демократов - 135

- Партия "обновляя Европу" -  83 места

- Европейские консерваторы и реформисты-72 места

- Партия "идентичность и демократия" - 58 мест

- Зеленые / Европейский свободный альянс-53 места

- Европейские объединенные левые-35 мест

- Независимые члены-45 мест

Президент Европейской комиссии и член Европейской народной партии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее партия снова показала себя "сильнейшей" в парламенте.

Мы были решительны, мы были едины, и теперь мы одержали победу на выборах в Европарламент. Избиратели доверили нам очень сильный мандат

- заявила Урсула фон дер Ляйен.
Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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