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Гітлер слугує попередженням: Європейська народна партія під критикою через зближення з ультраправими

Київ • УНН

 • 540 перегляди

Європейську народну партію критикують за правий ухил після виборів. Глава партії Манфред Вебер наголошує на важливості уникнення помилок минулого, як прихід Адольфа Гітлера до влади. Політик шукає співпрацю з центристськими політичними силами.

Гітлер слугує попередженням: Європейська народна партія під критикою через зближення з ультраправими

Голова Європейської народної партії Манфред Вебер обіцяє знайти баланс, у чому може допомогти співпраця з центристськими партіями. Передає УНН із посиланням на Рolitico.

Деталі

Манфред Вебер стверджує, що Європейська народна партія (ЄНП) має величезний мандат для реалізації правих програм. Втім ЄНП повинна робити це, не припускаючись тих самих помилок, яких припустилися німецькі консерватори в 1930-х роках, коли вони дозволили Адольфу Гітлеру прийти до влади.

Маючи на увазі мою німецьку історію з Веймаром і нацистським режимом, справжньою історичною помилкою було надання крайнім правим політикам виконавчої влади, і це для нас є червоною лінією

- сказав він.

ЄНП є домівкою для таких важковаговиків, як президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. З червневих виборів минулого року вона контролює основні інституції ЄС – Комісію, Парламент і Раду – і таким чином контролює низку рішень.

Обраний президент Румунії заперечив можливість відправки військ до України — Politico21.05.25, 16:47 • 3078 переглядiв

Але у бік ЄНП вже тривалий час простежуються критичні зауваження. Соціалісти, ліберали та "зелені" вказують на схил цієї політичної сили праворуч - у політиці, так і в риториці, - особливо після парламентських виборів, які відбулись у червні минулого року.

Але представник глава партії та Християнсько-соціального союзу (баварської сестринської партії ХДС Мерца), нагадав, що результати виборів відбулися після сплеску ультраправих сил. Вебер зазначив, що вибори у 2024 році дали ЄНП найбільшу кількість депутатів Європарламенту, - ця тенденція сигналізує про те, що громадяни хочуть праворадикальних відповідей на свої проблеми.

Вебер вважає, що у ключових питаннях, таких як оборона, зовнішня політика та бюджет, "немає можливості досягти чогось… розвивати Європу разом з ультраправими". Ідеальний сценарій, на думку Манфреда Вебера - співпрацювати з центристськими партіями.

Нагадаємо

На виборах у Португалії перемогла правоцентристська коаліція, отримавши 86 місць.

УНН передавав, що у Польщі Рафал Тшасковський переміг у першому турі президентських виборів, але другий тур з Каролем Навроцьким визначить майбутнє країни та відносини з Україною.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
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Європейський парламент
Європейська комісія
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