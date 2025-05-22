Гітлер слугує попередженням: Європейська народна партія під критикою через зближення з ультраправими

Голова Європейської народної партії Манфред Вебер обіцяє знайти баланс, у чому може допомогти співпраця з центристськими партіями. Передає УНН із посиланням на Рolitico.

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Манфред Вебер стверджує, що Європейська народна партія (ЄНП) має величезний мандат для реалізації правих програм. Втім ЄНП повинна робити це, не припускаючись тих самих помилок, яких припустилися німецькі консерватори в 1930-х роках, коли вони дозволили Адольфу Гітлеру прийти до влади.

Маючи на увазі мою німецьку історію з Веймаром і нацистським режимом, справжньою історичною помилкою було надання крайнім правим політикам виконавчої влади, і це для нас є червоною лінією - сказав він.

ЄНП є домівкою для таких важковаговиків, як президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. З червневих виборів минулого року вона контролює основні інституції ЄС – Комісію, Парламент і Раду – і таким чином контролює низку рішень.

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Але у бік ЄНП вже тривалий час простежуються критичні зауваження. Соціалісти, ліберали та "зелені" вказують на схил цієї політичної сили праворуч - у політиці, так і в риториці, - особливо після парламентських виборів, які відбулись у червні минулого року.

Але представник глава партії та Християнсько-соціального союзу (баварської сестринської партії ХДС Мерца), нагадав, що результати виборів відбулися після сплеску ультраправих сил. Вебер зазначив, що вибори у 2024 році дали ЄНП найбільшу кількість депутатів Європарламенту, - ця тенденція сигналізує про те, що громадяни хочуть праворадикальних відповідей на свої проблеми.

Вебер вважає, що у ключових питаннях, таких як оборона, зовнішня політика та бюджет, "немає можливості досягти чогось… розвивати Європу разом з ультраправими". Ідеальний сценарій, на думку Манфреда Вебера - співпрацювати з центристськими партіями.

Нагадаємо

На виборах у Португалії перемогла правоцентристська коаліція, отримавши 86 місць.

УНН передавав, що у Польщі Рафал Тшасковський переміг у першому турі президентських виборів, але другий тур з Каролем Навроцьким визначить майбутнє країни та відносини з Україною.