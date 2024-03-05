Франция пригласила союзников Украины и генсека НАТО на онлайн-встречу 7 марта: о чем будут говорить

Франция пригласила министров иностранных дел и обороны главных союзников Украины и генерального секретаря НАТО принять участие в видеозвонке в четверг, чтобы продемонстрировать "единый фронт" и выработать конкретные предложения для усиления поддержки Киева. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters, в распоряжении которого есть приглашение на мероприятие.

Дебаты, состоявшиеся после этого, лишь частично отражают реальность дискуссии в Париже и не должны затмевать нашу коллективную решимость поддержать Украину. - говорится в приглашении, которое было использовано Reuters.

Детали

По данным Reuters такое приглашение прислали министрам от имени министров иностранных дел и обороны Франции. Аналогичные сообщения адресованы генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и высокопоставленному представителю ЕС по внешней политике Жозепу Борреллю. Заметим, что последних двух на встречу 26 февраля в Париже не приглашали.

Отмечается, что Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также приглашен к участию в видеосвязи.

В приглашении, которым располагает издание, отмечается, что на встрече будут рассматриваться пути ускорения предоставления ключевых возможностей, в частности поставки и производства артиллерийских боеприпасов, а также организация системы, которая позволит партнерам улучшить способы опорожнения своих запасов боеприпасов и создать новые варианты для средних и ракет большой дальности.

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В письме также сказано, что "не становясь сторонами конфликта сами", страны будут изучать поддержку Украины через киберзащиту и разминирование. А также поднимут вопрос охраны украинской границы с Беларусью и координацию производства и обслуживания оборудования в Украине.

Заметим, что в приглашении не упоминается об отправке небоевых войск в Украину, о чем ранее предполагали французские чиновники.

Еще одной сферой, которую затронут в обсуждениях - это поддержка стран, которым непосредственно угрожает Россия, в частности ближайший сосед Украины - Молдова.

Дополнительно

Трое дипломатов сообщили Ройтерз, что президент Молдовы Майя Санду посетит Париж в четверг для отдельных переговоров с Макроном.

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Напомним

Президент Эммануэль Макрон столкнулся с критикой многих западных союзников после того, как он открыто озвучил идею отправки западных войск в Украину на конференции по вопросам Украины в Париже на прошлой неделе.

Следующая конференция должна была состояться в Париже с участием министров и высокопоставленных дипломатов примерно из 28 стран, но ее отложили для видеозвонка на фоне критики, что встреча была слишком поспешной.

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