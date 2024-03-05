Франция пригласила союзников Украины и генсека НАТО на онлайн-встречу 7 марта: о чем будут говорить
Киев • УНН
Франция приглашает союзников Украины и Генерального секретаря НАТО на онлайн-встречу 7 марта для разработки предложений по усилению поддержки Украины.
Франция пригласила министров иностранных дел и обороны главных союзников Украины и генерального секретаря НАТО принять участие в видеозвонке в четверг, чтобы продемонстрировать "единый фронт" и выработать конкретные предложения для усиления поддержки Киева. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters, в распоряжении которого есть приглашение на мероприятие.
Дебаты, состоявшиеся после этого, лишь частично отражают реальность дискуссии в Париже и не должны затмевать нашу коллективную решимость поддержать Украину.
Детали
По данным Reuters такое приглашение прислали министрам от имени министров иностранных дел и обороны Франции. Аналогичные сообщения адресованы генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и высокопоставленному представителю ЕС по внешней политике Жозепу Борреллю. Заметим, что последних двух на встречу 26 февраля в Париже не приглашали.
Отмечается, что Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также приглашен к участию в видеосвязи.
В приглашении, которым располагает издание, отмечается, что на встрече будут рассматриваться пути ускорения предоставления ключевых возможностей, в частности поставки и производства артиллерийских боеприпасов, а также организация системы, которая позволит партнерам улучшить способы опорожнения своих запасов боеприпасов и создать новые варианты для средних и ракет большой дальности.
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В письме также сказано, что "не становясь сторонами конфликта сами", страны будут изучать поддержку Украины через киберзащиту и разминирование. А также поднимут вопрос охраны украинской границы с Беларусью и координацию производства и обслуживания оборудования в Украине.
Заметим, что в приглашении не упоминается об отправке небоевых войск в Украину, о чем ранее предполагали французские чиновники.
Еще одной сферой, которую затронут в обсуждениях - это поддержка стран, которым непосредственно угрожает Россия, в частности ближайший сосед Украины - Молдова.
Дополнительно
Трое дипломатов сообщили Ройтерз, что президент Молдовы Майя Санду посетит Париж в четверг для отдельных переговоров с Макроном.
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Напомним
Президент Эммануэль Макрон столкнулся с критикой многих западных союзников после того, как он открыто озвучил идею отправки западных войск в Украину на конференции по вопросам Украины в Париже на прошлой неделе.
Следующая конференция должна была состояться в Париже с участием министров и высокопоставленных дипломатов примерно из 28 стран, но ее отложили для видеозвонка на фоне критики, что встреча была слишком поспешной.
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