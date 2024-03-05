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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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The Guardian

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Франція запросила союзників України та генсека НАТО на онлайн-зустріч 7 березня: про що говоритимуть

Київ • УНН

 • 31277 перегляди

Франція запрошує союзників України та Генерального секретаря НАТО на онлайн-зустріч 7 березня для розробки пропозицій щодо посилення підтримки України.

Франція запросила союзників України та генсека НАТО на онлайн-зустріч 7 березня: про що говоритимуть

Франція запросила міністрів закордонних справ і оборони головних союзників України та генерального секретаря НАТО взяти участь у відеодзвінку в четвер, щоб продемонструвати "єдиний фронт" і виробити конкретні пропозиції для посилення підтримки Києва. Про це пише УНН із посиланням на Reuters, в розпорядженні якого є запрошення на захід.

Дебати, що відбулися після цього, лише частково відображають реальність дискусії в Парижі і не повинні затьмарювати нашу колективну рішучість підтримати Україну. 

 — йдеться у запрошенні, яке було використано Reuters.

Деталі

За даними Reuters таке запрошення надіслали міністрам від імені міністрів закордонних справ і оборони Франції. Аналогічні повідомлення адресовані генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу та високопоставленому представнику ЄС із зовнішньої політики Жозепу Борреллю. Зауважимо, що останніх двох на зустріч 26 лютого у Парижі не запрошували.

Зазначається, що Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також запрошений до участі у відеозв'язку.

У запрошенні, що є у розпорядженні видання, зазначається, що на зустрічі розглядатимуться шляхи прискорення надання ключових можливостей, зокрема постачання та виробництва артилерійських боєприпасів, а також організація системи, що дозволить партнерам покращити способи випорожнення своїх запасів боєприпасів і створити нові варіанти для середніх і ракети великої дальності.

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У листі також сказано, що "не стаючи сторонами конфлікту самі", країни  вивчатимуть підтримку України через кіберзахист й розмінування. А також підіймуть питання охорони українського кордону з Білоруссю та координацію виробництва та обслуговування обладнання в Україні.

Зауважимо, що у запрошенні не згадується про відправку небойових військ в Україну, про що раніше припускали французькі чиновники.

Ще однією сферою, яку торкнуться в обговореннях – це підтримка країн, яким безпосередньо загрожує росія, зокрема найближчий сусід України – Молдова.

Додатково

Троє дипломатів повідомили Ройтерз, що Президентка Молдови Майя Санду відвідає Париж у четвер для окремих переговорів з Макроном.

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Нагадаємо

Президент Еммануель Макрон зіткнувся з критикою багатьох західних союзників після того, як він відкрито озвучив ідею відправки західних військ в Україну на конференції з питань України в Парижі минулого тижня.

Наступна конференція мала відбутися в Парижі за участю міністрів і високопоставлених дипломатів приблизно з 28 країн, але її відклали для відеодзвінка на тлі критики, що зустріч була надто поспішною.

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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