росія має намір втрутитися у президентські та парламентські вибори у Молдові - СІБ
Київ • УНН
Голова Служби інформації та безпеки Молдови попередив, що росія має намір втрутитися в майбутні президентські та парламентські вибори в Молдові, щоб підірвати європейську інтеграцію країни і зберегти її у сфері російського впливу.
росія спробує втрутитися в президентські та парламентські вибори й спровокувати соціальні конфлікти в Гагаузії та Придністров'ї, щоб скомпрометувати вступ Молдови до ЄС. Про це на пресконференції повідомив Голова Служби інформації та безпеки Молдови (СІБ) Александр Мустяце, передає Newsmaker, пише УНН.
У розпорядженні СІБ опинилися дані, які вказують на безпрецедентний рівень інтенсивності дій рф. Мета цих дій – скомпрометувати вступ Молдови до ЄС, підірвати демократичні процеси й утримати Молдову у сфері свого впливу,
Деталі
Перший етап, за його словами, розпочався 2023 року, коли були спроби скомпрометувати місцеві вибори.
Зараз намагаються реалізувати наступні два етапи з наміром втрутитися в електоральні процеси цього року. Є інформація про спробу скомпрометувати референдум про євроінтеграцію, президентські вибори, а також очорнити установи та кандидатів, які просуватимуть ідею євроінтеграції,
За його словами, ще один етап заплановано на 2025 рік. Його мета - взяти під контроль парламент Молдови.
Ця стратегія включає три основні елементи. Підтримка політиків, які перебувають під прямим або непрямим контролем рф… Планують кризи в економічній, соціальній сферах, соціальні конфлікти з метою розпалювання міжнаціональної ворожнечі, кризи безпеки та громадського порядку, зокрема в Гагаузії або на лівому березі Дністра. Ці кризи запускатимуть послідовно або паралельно, часто за допомогою узгоджених дій і пропаганди,
Третій елемент, за словами Мустяце, це "масштабні інформаційні атаки для посилення психологічного ефекту криз".
Також глава СІБ стверджує, що навесні цього року проросійські сили в Молдові можуть відновити свої протести.
Нагадаємо
Голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Ян Борг має намір найближчим часом відвідати Молдову. Організація продовжує вимагати врегулювання на основі особливого статусу Придністров'я у складі Молдови.