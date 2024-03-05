россия намерена вмешаться в президентские и парламентские выборы в Молдове - СИБ
Киев • УНН
Глава Службы информации и безопасности Молдовы предупредил, что россия намерена вмешаться в предстоящие президентские и парламентские выборы в Молдове, чтобы подорвать европейскую интеграцию страны и сохранить ее в сфере российского влияния.
россия попытается вмешаться в президентские и парламентские выборы и спровоцировать социальные конфликты в Гагаузии и Приднестровье, чтобы скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС. Об этом на пресс-конференции сообщил Председатель Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) Александр Мустяце, передает Newsmaker, пишет УНН.
В распоряжении СИБ оказались данные, указывающие на беспрецедентный уровень интенсивности действий РФ. Цель этих действий - скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС, подорвать демократические процессы и удержать Молдову в сфере своего влияния,
Детали
Первый этап, по его словам, начался в 2023 году, когда были попытки скомпрометировать местные выборы.
Сейчас пытаются реализовать следующие два этапа с намерением вмешаться в электоральные процессы этого года. Есть информация о попытке скомпрометировать референдум о евроинтеграции, президентские выборы, а также очернить учреждения и кандидатов, которые будут продвигать идею евроинтеграции,
По его словам, еще один этап запланирован на 2025 год. Его цель - взять под контроль парламент Молдовы.
Эта стратегия включает три основных элемента. Поддержка политиков, находящихся под прямым или косвенным контролем рф... Планируются кризисы в экономической, социальной сферах, социальные конфликты с целью разжигания межнациональной вражды, кризисы безопасности и общественного порядка, в частности в Гагаузии или на левом берегу Днестра. Эти кризисы будут запускаться последовательно или параллельно, часто с помощью согласованных действий и пропаганды,
Третий элемент, по словам Мустяце, это "масштабные информационные атаки для усиления психологического эффекта кризисов".
Также глава СИБ утверждает, что весной этого года пророссийские силы в Молдове могут возобновить свои протесты.
Напомним
Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Ян Борг намерен в ближайшее время посетить Молдову. Организация продолжает требовать урегулирования на основе особого статуса Приднестровья в составе Молдовы.
россия намерена вмешаться в президентские и парламентские выборы в Молдове - СИБ
Глава Службы информации и безопасности Молдовы предупредил, что россия намерена вмешаться в предстоящие президентские и парламентские выборы в Молдове, чтобы подорвать европейскую интеграцию страны и сохранить ее в сфере российского влияния.
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