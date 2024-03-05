россия намерена вмешаться в президентские и парламентские выборы в Молдове - СИБ

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния России - эксперт
  •  469 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния России - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
  •  66333 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
  •  107366 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
  •  144904 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
  •  165726 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
04.03.24  •  154037 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
04.03.24  •  156385 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  153923 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  240857 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  292096 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
россия намерена вмешаться в президентские и парламентские выборы в Молдове - СИБ

россия намерена вмешаться в президентские и парламентские выборы в Молдове - СИБ

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 12:31  •  1329 просмотра

Read in English

Глава Службы информации и безопасности Молдовы предупредил, что россия намерена вмешаться в предстоящие президентские и парламентские выборы в Молдове, чтобы подорвать европейскую интеграцию страны и сохранить ее в сфере российского влияния.

россия попытается вмешаться в президентские и парламентские выборы и спровоцировать социальные конфликты в Гагаузии и Приднестровье, чтобы скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС. Об этом на пресс-конференции сообщил Председатель Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) Александр Мустяце, передает Newsmaker, пишет УНН.

В распоряжении СИБ оказались данные, указывающие на беспрецедентный уровень интенсивности действий РФ. Цель этих действий - скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС, подорвать демократические процессы и удержать Молдову в сфере своего влияния,

- заявил Мустяце.

Детали

Первый этап, по его словам, начался в 2023 году, когда были попытки скомпрометировать местные выборы.

Сейчас пытаются реализовать следующие два этапа с намерением вмешаться в электоральные процессы этого года. Есть информация о попытке скомпрометировать референдум о евроинтеграции, президентские выборы, а также очернить учреждения и кандидатов, которые будут продвигать идею евроинтеграции,

- сказал Мустяце.

По его словам, еще один этап запланирован на 2025 год. Его цель - взять под контроль парламент Молдовы.

Эта стратегия включает три основных элемента. Поддержка политиков, находящихся под прямым или косвенным контролем рф... Планируются кризисы в экономической, социальной сферах, социальные конфликты с целью разжигания межнациональной вражды, кризисы безопасности и общественного порядка, в частности в Гагаузии или на левом берегу Днестра. Эти кризисы будут запускаться последовательно или параллельно, часто с помощью согласованных действий и пропаганды,

-заявил глава СИБ.

Третий элемент, по словам Мустяце, это "масштабные информационные атаки для усиления психологического эффекта кризисов".

Также глава СИБ утверждает, что весной этого года пророссийские силы в Молдове могут возобновить свои протесты.

Напомним

Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Ян Борг намерен в ближайшее время посетить Молдову. Организация продолжает требовать урегулирования на основе особого статуса Приднестровья в составе Молдовы.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
prydnistroviaПриднестровье
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
moldovaМолдова
росія має намір втрутитися у президентські та парламентські вибори у Молдові - СІБ
Russia intends to interfere in the presidential and parliamentary elections in Moldova - SIS
Новости по теме

россия намерена вмешаться в президентские и парламентские выборы в Молдове - СИБ

Глава Службы информации и безопасности Молдовы предупредил, что россия намерена вмешаться в предстоящие президентские и парламентские выборы в Молдове, чтобы подорвать европейскую интеграцию страны и сохранить ее в сфере российского влияния.

Новости Мира •   •  1329 просмотра
россия намерена вмешаться в президентские и парламентские выборы в Молдове - СИБ

В апреле начнутся обучения претендентов на государственные должности на будущих деоккупированных территориях - Ташева

В апреле Украина начинает учебную программу для кандидатов, претендующих на государственные должности на территориях, освобожденных от российской оккупации.

Война •   •  4490 просмотра
В апреле начнутся обучения претендентов на государственные должности на будущих деоккупированных территориях - Ташева

Комитет рекомендовал ВР принять законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с рф

Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал поддержать во втором чтении законопроект о запрете в Украине религиозных организаций, связанных с рссией.

Общество •   •  3732 просмотра
Комитет рекомендовал ВР принять законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с рф

Армия рф сталкивается с потерями в попытках усилить наступление на Роботинском выступе - Лиховий

российская армия понесла значительные потери в попытках усилить наступление на Роботинской дуге в Запорожской области Украины: уничтожено три РСЗО, десятки единиц другой техники оккупанта. Кроме того более 400 солдат вс рф убиты и ранены.

Война •   •  5872 просмотра
Армия рф сталкивается с потерями в попытках усилить наступление на Роботинском выступе - Лиховий

Армия рф утром обстреляла Красногоровку в Донецкой области: погиб пожилой человек

Сегодня утром в результате российского артиллерийского обстрела Красногоровки Донецкой области погиб 72-летний мужчина.

Война •   •  7478 просмотра
Армия рф утром обстреляла Красногоровку в Донецкой области: погиб пожилой человек

Украинские производители могут изготавливать в месяц около 150 тыс. дронов - Минстратегпром

Заместитель министра сообщила, что с дополнительным финансированием украинские производители беспилотников могут увеличить ежемесячное производство с около 150 000 единиц.

Война •   •  8098 просмотра
Украинские производители могут изготавливать в месяц около 150 тыс. дронов - Минстратегпром

Более половины украинцев будут праздновать 8 марта в этом году - опрос

Более половины украинцев будут праздновать 8 марта в этом году, согласно опросу проведенному Rakuten Viber.

Общество •   •  5413 просмотра
Более половины украинцев будут праздновать 8 марта в этом году - опрос

В ЕС представили первую оборонно-промышленную стратегию и новую программу оборонной промышленности: что предусмотрено для Украины

Первая в истории стратегия оборонной промышленности ЕС и новая программа оборонной промышленности ЕС представлены Еврокомиссией.

Война •   •  9375 просмотра
В ЕС представили первую оборонно-промышленную стратегию и новую программу оборонной промышленности: что предусмотрено для Украины

Популяризация здорового образа жизни: на Киевщине благотворители обустроили спортивный зал

Благотворители обустроили спортзал в Згуровской ОТГ Киевской области благодаря конкурсу социальных инициатив, направленного на популяризацию здорового образа жизни.

Общество •   •  6759 просмотра
Популяризация здорового образа жизни: на Киевщине благотворители обустроили спортивный зал

Расстреляли и бросили умирать: сообщили о подозрении военным рф за убийство гражданского в Буче

Во время оккупации российские военнослужащие застрелили украинского мирного жителя в Буче, оставив его тело лежать более двух недель. Оккупантам сообщено о подозрении.

Война •   •  10060 просмотра
Расстреляли и бросили умирать: сообщили о подозрении военным рф за убийство гражданского в Буче