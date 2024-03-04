Голова ОБСЄ відвідає Молдову та обговорить питання Придністров'я
Київ • УНН
Діючий голова ОБСЄ незабаром відвідає Молдову, щоб обговорити вирішення придністровської проблеми та розбудову довіри між сторонами на благо всіх людей, що живуть по обидва боки Дністра.
Голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Ян Борг має намір найближчим часом відвідати Молдову. Організація продовжує вимагати врегулювання на основі особливого статусу Придністров'я у складі Молдови. Про це повідомили в МЗС Мальти, передає УНН.
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У найближчому майбутньому чинний голова планує відвідати Республіку Молдова, де він взаємодіятиме з метою зміцнення довіри та стабільності між сторонами на користь усіх людей, які живуть на обох берегах Дністра
Мальта заявила, що вітає діалог між сторонами. Зазначається, що остання зустріч у форматі "один плюс один" відбулася 16 січня. Мальта також вітає, що сторони "постійно підтверджують свою прихильність до врегулювання... виключно мирним шляхом".
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