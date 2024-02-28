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росія не може бути миротворцем: у МЗС відреагували на звернення невизнаного Придністров'я до рф

Київ • УНН

 • 30942 перегляди

Міністерство закордонних справ України закликає до мирного врегулювання придністровського питання і виступає проти будь-якого дестабілізуючого зовнішнього втручання, виступаючи за виведення російських військ з Молдови.

росія не може бути миротворцем: у МЗС відреагували на звернення невизнаного Придністров'я до рф

На тлі останнього звернення так званих депутатів невизнаного Придністров'я до у Міністерстві закордонних справ закликають до мирного розв'язання питання. Про це йдеться у заяві МЗС, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що МЗС України уважно стежить за останніми подіями в придністровському регіоні Молдови та закликає до мирного розв'язання проблемних питань економічного та соціально-гуманітарного характеру у відносинах між Кишиневом та Тирасполем без жодних деструктивних зовнішніх втручань.

Україна виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту з дотриманням суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова. Ми вважаємо переговорний формат "5+2" нефункціональним у звʼязку з присутністю у ньому держави-агресора росії, яка не може виступати у ролі миротворця в жодному мирному врегулюванні

- йдеться в заяві МЗС.

Також міністерстві підкреслили, що Київ продовжує виступати за якнайшвидше виведення з території придністровського регіону Молдови російських військ, утилізації боєприпасів на складах у населеному пункті Ковбасна, переформатування місії на Дністрі з військової у цивільну.

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У МЗС наголошують, що Україна докладає всіх зусиль для збереження стабільності та зміцнення безпеки в Європі, а також запобігання будь-яким спробам Росії дестабілізувати Молдову чи інші країни нашого регіону.

Протягом десяти років Україна протистоїть російській агресії та вже понад два роки чинить опір повномасштабному вторгненню Росії. Наша держава як ніхто інший знає, що таке жахи війни, та якою є ціна миру

- підсумували в Міністерстві закордонних справ. 

Нагадаємо

Сьогодні, 28 лютого, у Придністров'ї відбувся з'їзд "депутатів" і "радників". Правління невизнаної республіки звернулося до росії за допомогою у зв'язку з економічною блокадою з боку Молдови.  Завтра путін має виступити перед Федеральними зборами росії щодо цього питання.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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