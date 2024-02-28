россия не может быть миротворцем: в МИД отреагировали на обращение непризнанного Приднестровья к рф

На фоне последнего обращения так называемых депутатов непризнанного Приднестровья к в Министерстве иностранных дел призывают к мирному решению вопроса. Об этом говорится в заявлении МИД, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что МИД Украины внимательно следит за последними событиями в приднестровском регионе Молдовы и призывает к мирному решению проблемных вопросов экономического и социально-гуманитарного характера в отношениях между Кишиневом и Тирасполем без каких-либо деструктивных внешних вмешательств.

Украина выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова. Мы считаем переговорный формат "5+2" нефункциональным в связи с присутствием в нем государства-агрессора России, которая не может выступать в роли миротворца ни в одном мирном урегулировании - говорится в заявлении МИД.

Также министерстве подчеркнули, что Киев продолжает выступать за скорейший вывод с территории приднестровского региона Молдовы российских войск, утилизацию боеприпасов на складах в населенном пункте Колбасна, переформатирование миссии на Днестре из военной в гражданскую.

Зеленский обсудил с президентом Молдовы противодействие российскому влиянию в непризнанном Приднестровье

В МИД отмечают, что Украина прилагает все усилия для сохранения стабильности и укрепления безопасности в Европе, а также предотвращения любых попыток России дестабилизировать Молдову или другие страны нашего региона.

В течение десяти лет Украина противостоит российской агрессии и уже более двух лет сопротивляется полномасштабному вторжению России. Наше государство как никто другой знает, что такое ужасы войны, и какова цена мира - подытожили в Министерстве иностранных дел.

Напомним,

Сегодня, 28 февраля, в Приднестровье состоялся съезд "депутатов" и "советников". Правление непризнанной республики обратилось к россии за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдовы. Завтра путин должен выступить перед Федеральным собранием россии по этому вопросу.

Госдума рассмотрит просьбу Приднестровья о помощи в условиях экономической блокады Молдовы