Председатель ОБСЕ посетит Молдову и обсудит вопрос Приднестровья

Председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Ян Борг намерен в ближайшее время посетить Молдову. Организация продолжает требовать урегулирования на основе особого статуса Приднестровья в составе Молдовы. Об этом сообщили в МИД Мальты, передает УНН.

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В ближайшем будущем действующий председатель планирует посетить Республику Молдова, где он будет взаимодействовать с целью укрепления доверия и стабильности между сторонами в интересах всех людей, живущих на обоих берегах Днестра сообщила пресс-служба МИД Мальты.

Мальта заявила, что приветствует диалог между сторонами. Отмечается, что последняя встреча в формате "один плюс один" состоялась 16 января. Мальта также приветствует, что стороны "постоянно подтверждают свою приверженность к урегулированию... исключительно мирным путем".

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