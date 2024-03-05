"Це навряд чи пришвидшить процес": Ігнат закликав не нагнітати градус щодо передачі ракет Taurus Україні
Київ • УНН
Рішення Німеччини про передачу Україні ракет Taurus не буде прискорене через занепокоєння з цього приводу в українському суспільстві, заявив речник Повітряних сил Збройних сил України.
Україна розраховує на отримання німецьких ракет Taurus, але нагнітання у суспільстві щодо їх передачі не пришвидшить цей процес. Останнє слово буде за Німеччиною, яка є одноосібним виробником цих ракет, заявив у ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
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Якби ми вже мали їх та застосовували, то можна було сказати, наскільки велика проблема. Ми розраховували на це озброєння в додачу до тих ракет, які нам постачає Франція та Велика Британія. Taurus посилив би наші спроможності, власне у завданні ударів по об’єктах противника, по тилових пунктах управління і по складах боєприпасів. Власне, по тих цілях, які може дістати ця ракета. Вона має потужні тактико-технічні характеристики. Чекаємо на прийняття рішень. Від того, що ми будемо в українському суспільстві нагнітати градус і обговорювати, це навряд чи пришвидшить процес
Ігнат нагадав, що рішення про надання крилатих ракет приймаються колективно, у консультації з усіма членами коаліції.
"Тут колегіальне питання. Я думаю, що партнери будуть такі рішення і щодо Taurus приймати, скоріш за все. Але звісно, що слово буде за Німеччиною, яка є одноосібним виробником цих ракет", - додав речник.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив можливість передати Україні ракети великої дальності Taurus, якщо німецькі військові знадобляться для допомоги в їх експлуатації.