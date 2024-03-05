"Это вряд ли ускорит процесс": Игнат призвал не нагнетать градус относительно передачи ракет Taurus Украине

Украина рассчитывает на получение немецких ракет Taurus, но нагнетание в обществе относительно их передачи не ускорит этот процесс. Последнее слово будет за Германией, которая является единоличным производителем этих ракет, заявил в эфире телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

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Если бы мы уже имели их и применяли, то можно было сказать, насколько велика проблема. Мы рассчитывали на это вооружение в дополнение к тем ракетам, которые нам поставляет Франция и Великобритания. Taurus усилил бы наши возможности, собственно в нанесении ударов по объектам противника, по тыловым пунктам управления и по складам боеприпасов. Собственно, по тем целям, которые может достать эта ракета. Она имеет мощные тактико-технические характеристики. Ждем принятия решений. От того, что мы будем в украинском обществе нагнетать градус и обсуждать, это вряд ли ускорит процесс - сказал Игнат.

Игнат напомнил, что решение о предоставлении крылатых ракет принимаются коллективно, в консультации со всеми членами коалиции.

"Здесь коллегиальный вопрос. Я думаю, что партнеры будут такие решения и по Taurus принимать, скорее всего. Но конечно, что слово будет за Германией, которая является единоличным производителем этих ракет", - добавил спикер.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность передать Украине ракеты большой дальности Taurus, если немецкие военные понадобятся для помощи в их эксплуатации.