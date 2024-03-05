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"Это вряд ли ускорит процесс": Игнат призвал не нагнетать градус относительно передачи ракет Taurus Украине

"Это вряд ли ускорит процесс": Игнат призвал не нагнетать градус относительно передачи ракет Taurus Украине

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 10:11  •  9470 просмотра

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Решение Германии о передаче Украине ракет Taurus не будет ускорено из-за беспокойства по этому поводу в украинском обществе, заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Украина рассчитывает на получение немецких ракет Taurus, но нагнетание в обществе относительно их передачи не ускорит этот процесс. Последнее слово будет за Германией, которая является единоличным производителем этих ракет, заявил в эфире телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Детали

Если бы мы уже имели их и применяли, то можно было сказать, насколько велика проблема. Мы рассчитывали на это вооружение в дополнение к тем ракетам, которые нам поставляет Франция и Великобритания. Taurus усилил бы наши возможности, собственно в нанесении ударов по объектам противника, по тыловым пунктам управления и по складам боеприпасов. Собственно, по тем целям, которые может достать эта ракета. Она имеет мощные тактико-технические характеристики. Ждем принятия решений. От того, что мы будем в украинском обществе нагнетать градус и обсуждать, это вряд ли ускорит процесс

- сказал Игнат.

Игнат напомнил, что решение о предоставлении крылатых ракет принимаются коллективно, в консультации со всеми членами коалиции.

"Здесь коллегиальный вопрос. Я думаю, что партнеры будут такие решения и по Taurus принимать, скорее всего. Но конечно, что слово будет за Германией, которая является единоличным производителем этих ракет", - добавил спикер.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность передать Украине ракеты большой дальности Taurus, если немецкие военные понадобятся для помощи в их эксплуатации.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
yurii-ignatЮрий Игнат
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
ukrainaУкраина
"Це навряд чи пришвидшить процес": Ігнат закликав не нагнітати градус щодо передачі ракет Taurus Україні
"This is unlikely to speed up the process." Ignat urges not to escalate the temperature on the transfer of Taurus missiles to Ukraine
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"Это вряд ли ускорит процесс": Игнат призвал не нагнетать градус относительно передачи ракет Taurus Украине

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