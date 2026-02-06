Экс-главу ГПСУ, подозреваемого в контрабанде, уволили с военной службы
Киев • УНН
Бывшего главу ГПСУ Сергея Дейнеко, подозреваемого в контрабанде, уволили с военной службы по состоянию здоровья. Медицинские основания не разглашаются, но представитель ГПСУ отметил, что Дейнеко имел тяжелые ранения.
Бывшего главу ГПСУ Сергея Дейнеко, которого подозревают в причастности к контрабанде сигарет, уволили с военной службы, однако конкретные медицинские основания решения не разглашаются ввиду требований законодательства. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.
Детали
Приказом от 2 февраля генерал-лейтенант Сергей Дейнеко уволен с военной службы. Порядок увольнения с военной службы регулируется Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Государственной пограничной службе Украины. Указанные выше документы среди прочих обстоятельств определяют и состояние здоровья
По словам спикера ГПСУ, медицинская информация не подлежит разглашению. В то же время он отметил, что медицинские осмотры военнослужащих проводят соответствующие комиссии, которые независимы в определении степени здоровья человека.
Чтобы избежать каких-либо спекуляций на этой теме, отдельно могу добавить, что за время военной службы во время защиты страны Сергей Дейнеко имел ранения, в том числе и тяжелое минно-взрывное. Последствия ранений имели неоднократные операционные вмешательства, а также и отдаленные последствия
Кроме того, Андрей Демченко опроверг информацию о том, что Сергей Дейнеко якобы покинул территорию Украины.
Также сегодня отдельные информационные ресурсы распространили информацию, что Дейнеко покинул территорию Украины. Это не соответствует действительности
Напомним
За экс-главу ГПСУ Сергея Дейнеко, подозреваемого в систематическом взяточничестве, внесли залог 10 млн гривен. НАБУ и САП разоблачили его и действующего должностного лица ГПСУ на получении неправомерной выгоды.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко представит новые кандидатуры на должность главы ГПСУ.