Экс-главу ГПСУ, подозреваемого в контрабанде, уволили с военной службы

12:09 • 2474 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
11:00 • 12332 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
09:41 • 12832 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 15976 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 55599 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 51176 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 39932 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 52048 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 95537 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 35538 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
публикации
Эксклюзивы
Республиканцы опасаются потерять контроль над Конгрессом из-за политики Трампа - The Hill6 февраля, 04:06 • 5072 просмотра
Бессент: дальнейшие санкции США против РФ зависят от мирных переговоров6 февраля, 04:30 • 19504 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: Украина и россия обменялись пленными, но не достигли прогресса по Донбассу - WSJ08:45 • 4202 просмотра
Блокировка Starlink для россиян замедлит удары по логистике Украины - ISW09:36 • 11552 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 9164 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 9356 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
11:00 • 12333 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 28280 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 55599 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 95537 просмотра
Экс-главу ГПСУ, подозреваемого в контрабанде, уволили с военной службы

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Бывшего главу ГПСУ Сергея Дейнеко, подозреваемого в контрабанде, уволили с военной службы по состоянию здоровья. Медицинские основания не разглашаются, но представитель ГПСУ отметил, что Дейнеко имел тяжелые ранения.

Экс-главу ГПСУ, подозреваемого в контрабанде, уволили с военной службы

Бывшего главу ГПСУ Сергея Дейнеко, которого подозревают в причастности к контрабанде сигарет, уволили с военной службы, однако конкретные медицинские основания решения не разглашаются ввиду требований законодательства. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

Приказом от 2 февраля генерал-лейтенант Сергей Дейнеко уволен с военной службы. Порядок увольнения с военной службы регулируется Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Государственной пограничной службе Украины. Указанные выше документы среди прочих обстоятельств определяют и состояние здоровья

- сообщил Демченко.

По словам спикера ГПСУ, медицинская информация не подлежит разглашению. В то же время он отметил, что медицинские осмотры военнослужащих проводят соответствующие комиссии, которые независимы в определении степени здоровья человека.

Чтобы избежать каких-либо спекуляций на этой теме, отдельно могу добавить, что за время военной службы во время защиты страны Сергей Дейнеко имел ранения, в том числе и тяжелое минно-взрывное. Последствия ранений имели неоднократные операционные вмешательства, а также и отдаленные последствия

- добавил спикер ГПСУ.

Кроме того, Андрей Демченко опроверг информацию о том, что Сергей Дейнеко якобы покинул территорию Украины.

Также сегодня отдельные информационные ресурсы распространили информацию, что Дейнеко покинул территорию Украины. Это не соответствует действительности

 - подчеркнул он.

Напомним

За экс-главу ГПСУ Сергея Дейнеко, подозреваемого в систематическом взяточничестве, внесли залог 10 млн гривен. НАБУ и САП разоблачили его и действующего должностного лица ГПСУ на получении неправомерной выгоды.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко представит новые кандидатуры на должность главы ГПСУ.

Алла Киосак

ОбществоПолитика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Государственная граница Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Министерство внутренних дел Украины
Государственная пограничная служба Украины
Игорь Клименко
Владимир Зеленский
Украина