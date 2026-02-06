$43.140.03
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
Ексглаву ДПСУ, підозрюваного у контрабанді, звільнили з військової служби

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Колишнього голову ДПСУ Сергія Дейнека, підозрюваного в контрабанді, звільнили з військової служби за станом здоров'я. Медичні підстави не розголошуються, але речник ДПСУ зазначив, що Дейнеко мав тяжкі поранення.

Ексглаву ДПСУ, підозрюваного у контрабанді, звільнили з військової служби

Колишнього голову ДПСУ Сергія Дейнека, якого підозрюють у причетності до контрабанди цигарок, звільнили з військової служби, однак конкретні медичні підстави рішення не розголошуються з огляду на вимоги законодавства. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

Наказом від 2 лютого генерал-лейтенант Сергій Дейнеко звільнений з військової служби. Порядок звільнення з військової служби регулюється Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Положенням про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України. Зазначені вище документи серед інших обставин визначають і стан здоров’я

- повідомив Демченко.

За словами речника ДПСУ, медична інформація не підлягає розголошенню. Водночас він зазначив, що медичні огляди військовослужбовців проводять відповідні комісії, які є незалежними у визначенні ступеню здоров’я людини.

Аби уникнути будь-які спекуляції на цій темі, окремо можу додати, що за час військової служби під час захисту країни Сергій Дейнеко мав поранення, зокрема і тяжке мінно-вибухове. Наслідки поранень мали неодноразові операційні втручання, а також і віддалені наслідки

- додав речник ДПСУ.

Крім того, Андрій Демченко спростував інформацію про те, що Сергій Дейнеко нібито покинув територію України.

Також сьогодні окремі інформаційні ресурси поширили інформацію, що Дейнеко покинув територію України. Це не відповідає дійсності

 - наголосив він.

Нагадаємо

За ексголову ДПСУ Сергія Дейнека, підозрюваного в систематичному хабарництві, внесли заставу 10 млн гривень. НАБУ і САП викрили його та чинного посадовця ДПСУ на отриманні неправомірної вигоди.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко представить нові кандидатури на посаду очільника ДПСУ.

Алла Кіосак

