За ексголову Держприкордонслужби Дейнека внесли 10 млн грн застави
Київ • УНН
За колишнього голову Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека, якого підозрюють у систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону, внесли заставу обсягом 10 млн гривень. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі САП.
Деталі
"Так, внесена", - повідомили в САП, відповідаючи на запитання, чи дійсно за колишнього голову ДПСУ була внесена застава.
Доповнення
НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому голові Держприкордонслужби та чинному посадовцю ДПСУ. Їх викрили на систематичному отриманні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину кордону.
ВАКС застосував до колишнього голови Держприкордонслужби Сергія Дейнека запобіжний захід у вигляді застави обсягом 10 млн гривень, а до колишнього начальника відділу пункту пропуску Держприкордонслужби - 2 млн гривень застави.