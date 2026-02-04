$43.190.22
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
Трамп про порушене "енергетичне перемир'я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росія
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
За ексголову Держприкордонслужби Дейнека внесли 10 млн грн застави

Київ • УНН

За ексголову ДПСУ Сергія Дейнека, підозрюваного в систематичному хабарництві, внесли заставу 10 млн гривень. НАБУ і САП викрили його та чинного посадовця ДПСУ на отриманні неправомірної вигоди.

За ексголову Держприкордонслужби Дейнека внесли 10 млн грн застави

За колишнього голову Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека, якого підозрюють у систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону, внесли заставу обсягом 10 млн гривень. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі САП. 

Деталі 

"Так, внесена", - повідомили в САП, відповідаючи на запитання, чи дійсно за колишнього голову ДПСУ була внесена застава. 

Доповнення 

НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому голові Держприкордонслужби та чинному посадовцю ДПСУ. Їх викрили на систематичному отриманні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину кордону.

ВАКС застосував до колишнього голови Держприкордонслужби Сергія Дейнека запобіжний захід у вигляді застави обсягом 10 млн гривень, а до колишнього начальника відділу пункту пропуску Держприкордонслужби - 2 млн гривень застави. 

Павло Башинський

