За экс-главу Госпогранслужбы Дейнеко внесли 10 млн грн залога
Киев • УНН
За экс-главу ГПСУ Сергея Дейнеко, подозреваемого в систематическом взяточничестве, внесли залог 10 млн гривен. НАБУ и САП разоблачили его и действующего должностного лица ГПСУ на получении неправомерной выгоды.
За бывшего главу Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко, которого подозревают в систематическом получении неправомерной выгоды за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы, внесли залог в размере 10 млн гривен. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе САП.
Детали
"Да, внесена", - сообщили в САП, отвечая на вопрос, действительно ли за бывшего главу ГПСУ был внесен залог.
Дополнение
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главе Госпогранслужбы и действующему должностному лицу ГПСУ. Их разоблачили на систематическом получении неправомерной выгоды за содействие беспрепятственному пересечению границы.
ВАКС применил к бывшему главе Госпогранслужбы Сергею Дейнеко меру пресечения в виде залога в размере 10 млн гривен, а к бывшему начальнику отдела пункта пропуска Госпогранслужбы - 2 млн гривен залога.