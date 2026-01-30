$42.850.08
Ексклюзив
13:54
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 54826 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 57211 перегляди
ВАКС призначив 10-мільйонну заставу для ексголови Держприкордонслужби Дейнека

Київ • УНН

 1192 перегляди

Вищий антикорупційний суд призначив заставу в 10 млн гривень колишньому голові Держприкордонслужби Сергію Дейнеку та 2 млн гривень ексначальнику відділу пункту пропуску. Їх підозрюють у систематичному отриманні хабарів за безперешкодний перетин кордону.

ВАКС призначив 10-мільйонну заставу для ексголови Держприкордонслужби Дейнека

Вищий антикорупційний суд застосував до колишнього голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека запобіжний захід у вигляді застави обсягом 10 млн гривень, а до колишнього начальника відділу пункту пропуску Держприкордонслужби - 2 млн гривень застави. Обох підозрюють у систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу САП.

Деталі

"За клопотаннями детектива НАБУ, погодженими прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишніх топпосадовців Державної прикордонної служби України, яких викрили на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що суд частково задовольнив клопотання.

Суд застосував до колишнього голови Державної прикордонної служби України запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн. До вже колишнього начальника відділу пункту пропуску Держприкордонслужби - 2 млн грн застави

- повідомили у САП.

На обох підозрюваних покладено відповідні процесуальні обов’язки, зокрема:

  • прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
    • не відлучатись за межі території України без дозволу слідчого, прокурора або суду;
      • повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
        • утримуватися від спілкування з підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, свідками та будь-якими іншими особами щодо обставин, викладених у підозрі;
          • залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну.

            Термін дії обовʼязків – до 30 березня.

            Нагадаємо

            НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому голові Державної прикордонної служби України, а також чинному посадовцю ДПСУ, яких викрили на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

            Павло Башинський

            ПолітикаКримінал та НП
            Державний кордон України
            Спеціалізована антикорупційна прокуратура
            Національне антикорупційне бюро України
            Державна прикордонна служба України
            Україна