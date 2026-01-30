ВАКС призначив 10-мільйонну заставу для ексголови Держприкордонслужби Дейнека

Вищий антикорупційний суд застосував до колишнього голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека запобіжний захід у вигляді застави обсягом 10 млн гривень, а до колишнього начальника відділу пункту пропуску Держприкордонслужби - 2 млн гривень застави. Обох підозрюють у систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу САП.

Деталі

"За клопотаннями детектива НАБУ, погодженими прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишніх топпосадовців Державної прикордонної служби України, яких викрили на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що суд частково задовольнив клопотання.

Суд застосував до колишнього голови Державної прикордонної служби України запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн. До вже колишнього начальника відділу пункту пропуску Держприкордонслужби - 2 млн грн застави - повідомили у САП.

На обох підозрюваних покладено відповідні процесуальні обов’язки, зокрема:

прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

не відлучатись за межі території України без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, свідками та будь-якими іншими особами щодо обставин, викладених у підозрі;

залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну.

Термін дії обовʼязків – до 30 березня.

Нагадаємо

НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому голові Державної прикордонної служби України, а також чинному посадовцю ДПСУ, яких викрили на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.