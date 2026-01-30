ВАКС назначил 10-миллионный залог для экс-главы Госпогранслужбы Дейнеко

Высший антикоррупционный суд применил к бывшему главе Государственной пограничной службы Украины Сергею Дейнеко меру пресечения в виде залога в размере 10 млн гривен, а к бывшему начальнику отдела пункта пропуска Госпогранслужбы - 2 млн гривен залога. Обоих подозревают в систематическом получении неправомерной выгоды за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу САП.

Детали

"По ходатайствам детектива НАБУ, согласованным прокурором САП, следственный судья ВАКС применил меру пресечения к бывшим топ-чиновникам Государственной пограничной службы Украины, которые были разоблачены на систематическом получении неправомерной выгоды за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что суд частично удовлетворил ходатайство.

Суд применил к бывшему главе Государственной пограничной службы Украины меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн. К уже бывшему начальнику отдела пункта пропуска Госпогранслужбы - 2 млн грн залога - сообщили в САП.

На обоих подозреваемых возложены соответствующие процессуальные обязанности, в частности:

прибывать к следователю, прокурору и суду по первому требованию;

не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с подозреваемыми в этом уголовном производстве, свидетелями и любыми другими лицами относительно обстоятельств, изложенных в подозрении;

оставить на хранении в соответствующих органах государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Срок действия обязанностей – до 30 марта.

Напомним

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главе Государственной пограничной службы Украины, а также действующему должностному лицу ГПСУ, которые были разоблачены на систематическом получении неправомерной выгоды за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы.