Эксклюзив
12:21 • 3690 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 9496 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 12717 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 18988 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 27860 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 34072 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 40726 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 64010 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тонн
29 января, 19:28 • 47608 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 34772 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 69022 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцев
ВАКС назначил 10-миллионный залог для экс-главы Госпогранслужбы Дейнеко

Киев • УНН

 • 1184 просмотра

Высший антикоррупционный суд назначил залог в 10 млн гривен бывшему главе Госпогранслужбы Сергею Дейнеко и 2 млн гривен экс-начальнику отдела пункта пропуска. Их подозревают в систематическом получении взяток за беспрепятственное пересечение границы.

ВАКС назначил 10-миллионный залог для экс-главы Госпогранслужбы Дейнеко

Высший антикоррупционный суд применил к бывшему главе Государственной пограничной службы Украины Сергею Дейнеко меру пресечения в виде залога в размере 10 млн гривен, а к бывшему начальнику отдела пункта пропуска Госпогранслужбы - 2 млн гривен залога. Обоих подозревают в систематическом получении неправомерной выгоды за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу САП.

Детали

"По ходатайствам детектива НАБУ, согласованным прокурором САП, следственный судья ВАКС применил меру пресечения к бывшим топ-чиновникам Государственной пограничной службы Украины, которые были разоблачены на систематическом получении неправомерной выгоды за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что суд частично удовлетворил ходатайство.

Суд применил к бывшему главе Государственной пограничной службы Украины меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн. К уже бывшему начальнику отдела пункта пропуска Госпогранслужбы - 2 млн грн залога

- сообщили в САП.

На обоих подозреваемых возложены соответствующие процессуальные обязанности, в частности:

  • прибывать к следователю, прокурору и суду по первому требованию;
    • не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;
      • сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;
        • воздерживаться от общения с подозреваемыми в этом уголовном производстве, свидетелями и любыми другими лицами относительно обстоятельств, изложенных в подозрении;
          • оставить на хранении в соответствующих органах государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

            Срок действия обязанностей – до 30 марта.

            Напомним

            НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главе Государственной пограничной службы Украины, а также действующему должностному лицу ГПСУ, которые были разоблачены на систематическом получении неправомерной выгоды за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы.

            Павел Башинский

            ПолитикаКриминал и ЧП
            Государственная граница Украины
            Специализированная антикоррупционная прокуратура
            Национальное антикоррупционное бюро Украины
            Государственная пограничная служба Украины
            Украина