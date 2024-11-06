Экономическое сотрудничество в морской и логистической отраслях: Кипер рассказал подробности встречи с послом Латвии в Украине
Киев • УНН
Председатель Одесской ОГА Олег Кипер провел встречу с послом Латвии Илгварсом Клявой по сотрудничеству в морской и логистической сферах. Стороны обсудили возможности новых партнерств между регионами двух стран.
Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер встретился с послом Латвии в Украине Илгварсом Клявой, передает УНН.
Экономическое сотрудничество, в частности в морской и логистической отраслях, обмен опытом и совместные проекты обсудили сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвии в Украине Илгварсом Клявой. Выразил искреннюю благодарность за всестороннюю поддержку Латвийской Республики и предоставление разнообразной помощи. Проинформировал о ситуации в регионе, в частности о работе Украинского зернового коридора и наших портов. Латвийская сторона заинтересована в обмене опытом между нашими странами и реализации совместных экономических проектов
Участники мероприятия обсудили также возможность заключения новых партнерств с регионами Латвии.
"Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество", - пишет Кипер
Одесская область стала эпицентром международных встреч.
В частности, недавно Одесскую область с официальным визитом посетили министры иностранных дел Украины, Швеции, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Исландии.
В октябре глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер встретился с группой депутатов Парламента Итальянской Республики во главе с заместителем председателя Палаты депутатов господином Джорджо Муле.
В мае в Одесскую область с официальным визитом прибыл губернатор Провинции Анкара Турецкой Республики Васип Шахин.