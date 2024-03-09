Дроны оккупантов атаковали подстанцию в Запорожской области, пострадавших нет - Минэнерго

Подстанция 330 кВ НЭК "Укрэнерго" в Запорожской области подверглась удару армии РФ, впрочем пострадавших нет, оборудование не повреждено. Из-за технологических нарушений временно были отключены в Одессе, и на Харьковщине и Кировоградщине. Также были повреждения во Львовской и Днепропетровской областях.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Ночью враг нанес удар БПЛА по подстанции 330 кВ НЭК "Укрэнерго" в Запорожской области. К счастью, пострадавших нет. Оборудование не повреждено. Без отключений - информирует ведомство.

Среди прочего за сутки. Известно, что из-за технологических нарушений на Одесской ТЭЦ отключалось оборудование. Бытовые потребители и инфраструктура Одессы краткосрочно обесточивались. По состоянию на сейчас, как указывает ведомство, все включены в работу, все потребители запитаны.

Подчеркивается, что 15 блоков и 2 корпуса ТЭС - в резерве и, соответственно, будут задействованы в случае необходимости.

На Харьковщине и Кировоградщине из-за повреждений в сетях краткосрочно отключались высоковольтные линии 330 кВ.

Во время оперативных переключений отключалась воздушная линия 330 кВ на Днепропетровщине, которая была запитана в течение получаса.

На высоковольтной подстанции 330 кВ на Львовщине из-за повреждения отключалось оборудование. Без обесточенных потребителей. В течение дня оборудование было возвращено в работу.

Ситуация на ЗАЭС следующая:

Линия 330 кВ, питавшая ЗАЭС, остается обесточенной, передает Министерство энергетики Украины.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 1910 МВт*ч, также предполагается экспорт в Польшу, Словакию, Румынию, Молдову и Венгрию - до 5778 МВт*ч. Также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии - информирует Минэнерго.

Напомним,

В результате обстрела произошел пожар на шахте в Донецкой области. На подстанции в Одесской области произошел пожар, отключился трансформатор, есть отключения. В плановый ремонт выведен блок на одной из АЭС, дефицита электроэнергии в Украине нет, сообщили в Минэнерго.