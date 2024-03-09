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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дроны оккупантов атаковали подстанцию в Запорожской области, пострадавших нет - Минэнерго

Дроны оккупантов атаковали подстанцию в Запорожской области, пострадавших нет - Минэнерго

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 08:57  •  7263 просмотра

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российский беспилотник атаковал подстанцию 330 кВ "Укрэнерго" в Запорожской области. Также были временные отключения электроэнергии в Одесской, Харьковской, Кировоградской, Львовской и Днепропетровской областях.

Подстанция 330 кВ НЭК "Укрэнерго" в Запорожской области подверглась удару армии РФ, впрочем пострадавших нет, оборудование не повреждено. Из-за технологических нарушений временно были отключены в Одессе, и на Харьковщине и Кировоградщине. Также были повреждения во Львовской и Днепропетровской областях.  

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Ночью враг нанес удар БПЛА по подстанции 330 кВ НЭК "Укрэнерго" в Запорожской области. К счастью, пострадавших нет. Оборудование не повреждено. Без отключений 

- информирует ведомство.

Среди прочего за сутки. Известно, что из-за технологических нарушений на Одесской ТЭЦ отключалось оборудование. Бытовые потребители и инфраструктура Одессы краткосрочно обесточивались.  По состоянию на сейчас, как указывает ведомство, все включены в работу, все потребители запитаны. 

Подчеркивается, что 15 блоков и 2 корпуса ТЭС - в резерве и, соответственно, будут задействованы в случае необходимости.

На Харьковщине и Кировоградщине из-за повреждений в сетях краткосрочно отключались высоковольтные линии 330 кВ. 

Во время оперативных переключений отключалась воздушная линия 330 кВ на Днепропетровщине, которая была запитана в течение получаса.  

На высоковольтной подстанции 330 кВ на Львовщине из-за повреждения отключалось оборудование. Без обесточенных потребителей. В течение дня оборудование было возвращено в работу. 

Ситуация на ЗАЭС следующая:

Линия 330 кВ, питавшая ЗАЭС, остается обесточенной, передает Министерство энергетики Украины.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 1910 МВт*ч, также предполагается экспорт в Польшу, Словакию, Румынию, Молдову и Венгрию - до 5778 МВт*ч. Также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии

- информирует Минэнерго.

Напомним,

В результате обстрела произошел пожар на шахте в Донецкой области. На подстанции в Одесской области произошел пожар, отключился трансформатор, есть отключения. В плановый ремонт выведен блок на одной из АЭС, дефицита электроэнергии в Украине нет, сообщили в Минэнерго.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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