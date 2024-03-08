Пожежі сталися на шахті на Донеччині та на підстанції на Одещині, у ремонт вийшов блок АЕС - Міненерго

На шахті в Донецькій області через обстріли виникла пожежа, а на підстанції в Одеській області загорівся трансформатор, що спричинило відключення електроенергії, але виробництво електроенергії в Україні є достатнім для забезпечення потреб споживачів без застосування планових відключень.