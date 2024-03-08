Пожежі сталися на шахті на Донеччині та на підстанції на Одещині, у ремонт вийшов блок АЕС - Міненерго
Київ • УНН
На шахті в Донецькій області через обстріли виникла пожежа, а на підстанції в Одеській області загорівся трансформатор, що спричинило відключення електроенергії, але виробництво електроенергії в Україні є достатнім для забезпечення потреб споживачів без застосування планових відключень.
Внаслідок обстрілу сталася пожежа на шахті у Донецькій області. На підстанції в Одеській області сталася пожежа, відключився трансформатор, є відключення. У плановий ремонт виведено блок на одній з АЕС, дефіциту електроенергії в Україні немає, повідомили у Міненерго у п'ятницю, пише УНН.
Генерація
"Дефіциту електроенергії немає. У плановий ремонт виведено блок на одній з АЕС", - ідеться у повідомленні міністерства у Telegram.
Водночас у резерві, як вказано, - 9 блоків теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби. Також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.
"Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів. Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - зазначили у відомстві.
Наслідки обстрілів та знеструмлення
"Внаслідок обстрілу вночі сталася пожежа в адміністративно-побутовому комплексі шахти на Донеччині. Без постраждалих, шахту заживлено", - повідомили у Міненерго.
Внаслідок обстрілу відключилась повітряна лінія електропередачі на Чернігівщині, було знеструмлено майже 100 споживачів. Протягом дня усіх заживили.
Внаслідок бойових дій пошкоджено підземний газопровід низького тиску у Сумському районі. Газопостачання припинено 24 абонентам, вказали у відомстві.
"На підстанції обленерго в Одеській області сталася пожежа, внаслідок чого відключився трансформатор, який живить побутових споживачів. Пожежу ліквідовано, тривають роботи з відновлення електропостачання", - повідомили у Міненерго.
Ситуація на ЗАЕС
"Лінія 330 кВ, що живила ЗАЕС, залишається знеструмленою. Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,54 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - зазначили у міністерстві.
Імпорт та експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 1648 МВт-год. Також передбачається експорт до Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови та Угорщини – до 12 795 МВт-год.