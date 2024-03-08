Пожары произошли на шахте в Донецкой области и на подстанции в Одесской области, в ремонт вышел блок АЭС - Минэнерго
Киев • УНН
На шахте в Донецкой области из-за обстрелов возник пожар, а на подстанции в Одесской области загорелся трансформатор, что повлекло отключение электроэнергии, но производство электроэнергии в Украине является достаточным для обеспечения потребностей потребителей без применения плановых отключений.
В результате обстрела произошел пожар на шахте в Донецкой области. На подстанции в Одесской области произошел пожар, отключился трансформатор, есть отключения. В плановый ремонт выведен блок на одной из АЭС, дефицита электроэнергии в Украине нет, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.
Генерация
"Дефицита электроэнергии нет. В плановый ремонт выведен блок на одной из АЭС", - говорится в сообщении министерства в Telegram.
В то же время в резерве, как указано, - 9 блоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости. Также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.
"Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей. Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", - отметили в ведомстве.
Последствия обстрелов и обесточивания
"В результате обстрела ночью произошел пожар в административно-бытовом комплексе шахты в Донецкой области. Без пострадавших, шахта оживлена", - сообщили в Минэнерго.
В результате обстрела отключилась воздушная линия электропередачи в Черниговской области, было обесточено почти 100 потребителей. В течение дня всех запитали.
В результате боевых действий поврежден подземный газопровод низкого давления в Сумском районе. Газоснабжение прекращено 24 абонентам, указали в ведомстве.
"На подстанции облэнерго в Одесской области произошел пожар, в результате чего отключился трансформатор, который питает бытовых потребителей. Пожар ликвидирован, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения", - сообщили в Минэнерго.
Ситуация на ЗАЭС
"Линия 330 кВ, питавшая ЗАЭС, остается обесточенной. Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,54 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - отметили в министерстве.
Импорт и экспорт
На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 1648 МВт-ч. Также предполагается экспорт в Польшу, Румынию, Словакию, Молдову и Венгрию - до 12 795 МВт-ч.
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
Пожары произошли на шахте в Донецкой области и на подстанции в Одесской области, в ремонт вышел блок АЭС - Минэнерго
Неутешительная статистика случаев домашнего насилия: за 2023 год количество уголовных производств в Украине выросло вдвое
В Чугуеве россияне попали в магистральный водопровод, который обеспечивает водой весь город
Георгиева может остаться на второй пятилетний срок во главе МВФ - Reuters
МВФ рассмотрит вопрос о выделении Украине транша на 900 млн долл. во второй половине марта
Франция может отправить войска в Украину в случае продвижения фронта "в сторону Одессы или Киева" - СМИ
Угроза национальной безопасности: на китайских кранах в портах США обнаружены устройства связи с удаленным доступом
Белозерка в Херсонской области ночью подверглась массированному удару врага, есть раненая
Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на левом берегу: дали ряд советов
В Мелитополе взорвался склад с боеприпасами оккупантов, в Токмаке было "громко" возле военной базы рф - Федоров
Популярные
россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС
российские танкеры продолжают поставлять СПГ в порты ЕС
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока
Ракета направляется в Кропивницкий
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с юга
Публикации
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана
Пожары произошли на шахте в Донецкой области и на подстанции в Одесской области, в ремонт вышел блок АЭС - Минэнерго
На шахте в Донецкой области из-за обстрелов возник пожар, а на подстанции в Одесской области загорелся трансформатор, что повлекло отключение электроэнергии, но производство электроэнергии в Украине является достаточным для обеспечения потребностей потребителей без применения плановых отключений.
Неутешительная статистика случаев домашнего насилия: за 2023 год количество уголовных производств в Украине выросло вдвое
В 2023 году количество уголовных производств, связанных с домашним насилием в Украине, удвоилось по сравнению с 2022 годом, а количество административных правонарушений выросло на 36%.
В Чугуеве россияне попали в магистральный водопровод, который обеспечивает водой весь город
Российская ракета попала в магистральный водопровод в Чугуеве Харьковской области, оставив весь город без воды, повредив жилые дома, предприятия и ранив 7 человек, в том числе 3-летнюю девочку.
Георгиева может остаться на второй пятилетний срок во главе МВФ - Reuters
Кристалина Георгиева, нынешний директор-распорядитель МВФ, заинтересована в обеспечении второго пятилетнего срока и получила поддержку Франции, что является решающим фактором для ее переизбрания.
МВФ рассмотрит вопрос о выделении Украине транша на 900 млн долл. во второй половине марта
Совет директоров МВФ рассмотрит вопрос о пересмотре программы сотрудничества с Украиной с предоставлением транша в размере $900 млн во второй половине марта.
Франция может отправить войска в Украину в случае продвижения фронта "в сторону Одессы или Киева" - СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность ввода войск в Украину, если фронт продвинется к Одессе или Киеву, согласно сообщению одного из лидеров партии о встрече с Макроном.
Угроза национальной безопасности: на китайских кранах в портах США обнаружены устройства связи с удаленным доступом
На кранах китайского производства, работающих в американских портах, были обнаружены устройства связи с удаленным доступом, что вызвало обеспокоенность национальной безопасности в связи с потенциальным риском саботажа и шпионажа.
Белозерка в Херсонской области ночью подверглась массированному удару врага, есть раненая
Российские войска массированно обстреляли Белозерку Херсонской области, повредив 15 жилых домов, административные здания, учебное заведение и ранив 81-летнюю женщину.
Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на левом берегу: дали ряд советов
Утром 8 марта в Киеве наблюдался высокий уровень загрязнения воздуха на левом берегу и средний - на правом, в связи с чем жителям левого берега рекомендовали закрывать окна, ограничить пребывание на свежем воздухе, пить воду и пользоваться очистителями воздуха.
В Мелитополе взорвался склад с боеприпасами оккупантов, в Токмаке было "громко" возле военной базы рф - Федоров
В Мелитополе взорвался склад с боеприпасами оккупантов, а возле российской военной базы в Токмаке прогремел громкий взрыв.