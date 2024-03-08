Пожары произошли на шахте в Донецкой области и на подстанции в Одесской области, в ремонт вышел блок АЭС - Минэнерго

В результате обстрела произошел пожар на шахте в Донецкой области. На подстанции в Одесской области произошел пожар, отключился трансформатор, есть отключения. В плановый ремонт выведен блок на одной из АЭС, дефицита электроэнергии в Украине нет, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Генерация

"Дефицита электроэнергии нет. В плановый ремонт выведен блок на одной из АЭС", - говорится в сообщении министерства в Telegram.

В то же время в резерве, как указано, - 9 блоков теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости. Также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

"Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей. Ситуация контролируемая. Система сбалансирована. Графики отключений не применяются", - отметили в ведомстве.

Последствия обстрелов и обесточивания

"В результате обстрела ночью произошел пожар в административно-бытовом комплексе шахты в Донецкой области. Без пострадавших, шахта оживлена", - сообщили в Минэнерго.

В результате обстрела отключилась воздушная линия электропередачи в Черниговской области, было обесточено почти 100 потребителей. В течение дня всех запитали.

В результате боевых действий поврежден подземный газопровод низкого давления в Сумском районе. Газоснабжение прекращено 24 абонентам, указали в ведомстве.

"На подстанции облэнерго в Одесской области произошел пожар, в результате чего отключился трансформатор, который питает бытовых потребителей. Пожар ликвидирован, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения", - сообщили в Минэнерго.

Ситуация на ЗАЭС

"Линия 330 кВ, питавшая ЗАЭС, остается обесточенной. Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,54 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - отметили в министерстве.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 1648 МВт-ч. Также предполагается экспорт в Польшу, Румынию, Словакию, Молдову и Венгрию - до 12 795 МВт-ч.