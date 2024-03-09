Дрони окупантів атакували підстанцію у Запорізькій області, постраждалих немає – Міненерго

Підстанція 330 кВ НЕК "Укренерго" у Запорізькій області зазнала удару армії рф, втім постраждалих немає, обладнання не пошкоджене. Через технологічні порушення тимчасово були відключені в Одесі, та на Харківщині і Кіровоградщині. Також були пошкодження у Львівській та Дніпропетровській областях.

Про це передає УНН із посиланням на прес-службу Міністерства енергетики України.

Уночі ворог завдав удару БПЛА по підстанції 330 кВ НЕК "Укренерго" у Запорізькій області. На щастя, постраждалих немає. Обладнання не пошкоджене. Без відключень – інформує відомство.

Серед іншого за добу. Наразі відомо, що через технологічні порушення на Одеській ТЕЦ відключалось обладнання. Побутові споживачі та інфраструктура Одеси короткостроково знеструмлювались. Станом на зараз, як вказує відомство, всі включені у роботу, всіх споживачів заживлено.

Підкреслюється, що 15 блоків і 2 корпуси ТЕС - у резерві і, відповідно, будуть задіяні у разі потреби.

На Харківщині та Кіровоградщині через пошкодження в мережах короткостроково відключались високовольтні лінії 330 кВ.

Під час оперативних перемикань відключалась повітряна лінія 330 кВ на Дніпропетровщині, яку було заживлено протягом пів години.

На високовольтній підстанції 330 кВ на Львівщині через пошкодження відключалось обладнання. Без знеструмлених споживачів. Протягом дня обладнання було повернуто в роботу.

Ситуація на ЗАЕС наступна:

Лінія 330 кВ, що живила ЗАЕС, залишається знеструмленою, передає Міністерство енергетики України.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 1910 МВт*год, також передбачається експорт до Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови та Угорщини – до 5778 МВт*год. Також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії – інформує Міненерго.

Нагадаємо

Внаслідок обстрілу сталася пожежа на шахті у Донецькій області. На підстанції в Одеській області сталася пожежа, відключився трансформатор, є відключення. У плановий ремонт виведено блок на одній з АЕС, дефіциту електроенергії в Україні немає, повідомили у Міненерго.