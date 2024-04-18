Для Украины противовоздушная оборона является "вопросом жизни и смерти" - Кулеба

Украина нуждается в скорейшей поставке систем ПВО - это необходимо для защиты украинцев от российского террора. Об этом в интервью TG1/Rai News заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Детали

В четверг, 18 апреля, в ходе официального визита в Италию и перед встречей глав МИД стран "Группы семи", министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил необходимость скорейшей поставки дополнительных систем ПВО.

Противовоздушная оборона для киевского правительства является "вопросом жизни и смерти" и "единственным вопросом" на повестке дня в ходе министерской встречи G7. Согласно информации Rai News, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил сегодня утром, в кулуарах встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на саммите G7.

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Как передает пресс-служба МИД Украины, Дмитрий Кулеба обратился к странам, которые поддерживают Украину от начала полномасштабного вторжения рф со следующим призывом:

Послание простое: мир не может просто наблюдать, как украинцев убивают российские ракеты и дроны. Украине срочно необходимы дополнительные системы ПВО "Patriot" и "SAMP/T" для защиты от российского террора - подчеркнул Кулеба.

Министр уточнил, что именно эти системы ПВО являются приоритетными, поскольку только они способны сбивать российские баллистические ракеты.

"Группа семи" - это те страны, которые имеют возможность без промедлений предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, и мы прилагаем максимум усилий, чтобы решения были приняты как можно быстрее - отметил глава МИД Украины.

Напомним,

Германия объявила, что пришлет Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot.

Доставка дополнительной системы Patriot от Германии в Украину займет некоторое время, но будет осуществлена как можно скорее. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном активизацию усилий для срочного предоставления Украине средств самозащиты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи со своей японской коллегой Йоко Камикава обсудил пути развития глобального партнерства с акцентом на экономическом восстановлении, энергетической устойчивости и гуманитарной помощи.