Для Украины противовоздушная оборона является "вопросом жизни и смерти" - Кулеба
Киев • УНН
Украине срочно нужны дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и SAMP/T для защиты от российского террора и защиты украинцев от российских ракет и беспилотников.
Украина нуждается в скорейшей поставке систем ПВО - это необходимо для защиты украинцев от российского террора. Об этом в интервью TG1/Rai News заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.
Детали
В четверг, 18 апреля, в ходе официального визита в Италию и перед встречей глав МИД стран "Группы семи", министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил необходимость скорейшей поставки дополнительных систем ПВО.
Противовоздушная оборона для киевского правительства является "вопросом жизни и смерти" и "единственным вопросом" на повестке дня в ходе министерской встречи G7. Согласно информации Rai News, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил сегодня утром, в кулуарах встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на саммите G7.
Дополнение
Как передает пресс-служба МИД Украины, Дмитрий Кулеба обратился к странам, которые поддерживают Украину от начала полномасштабного вторжения рф со следующим призывом:
Послание простое: мир не может просто наблюдать, как украинцев убивают российские ракеты и дроны. Украине срочно необходимы дополнительные системы ПВО "Patriot" и "SAMP/T" для защиты от российского террора
Министр уточнил, что именно эти системы ПВО являются приоритетными, поскольку только они способны сбивать российские баллистические ракеты.
"Группа семи" - это те страны, которые имеют возможность без промедлений предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, и мы прилагаем максимум усилий, чтобы решения были приняты как можно быстрее
Напомним,
Германия объявила, что пришлет Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot.
Доставка дополнительной системы Patriot от Германии в Украину займет некоторое время, но будет осуществлена как можно скорее. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.
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