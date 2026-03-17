Четыре области частично без света из-за обстрелов, графиков для населения не прогнозируют

Из-за вражеских атак часть потребителей в четырех областях Украины без света, во всех регионах в вечерний пик потребления - графики отключений только для бизнеса и промышленности, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов.

Сегодня, с 17:00 до 22:00, во всех регионах Украины будут применяться графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности