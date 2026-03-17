Четыре области частично без света из-за обстрелов, графиков для населения не прогнозируют
Киев • УНН
Из-за атак рф обесточены потребители в четырех регионах. С 17:00 до 22:00 будут действовать ограничения мощности для промышленности и бизнеса по всей стране.
Из-за вражеских атак часть потребителей в четырех областях Украины без света, во всех регионах в вечерний пик потребления - графики отключений только для бизнеса и промышленности, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.
В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения
Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов.
Сегодня, с 17:00 до 22:00, во всех регионах Украины будут применяться графики ограничения мощности для бизнеса и промышленности
Потребителей призвали по возможности экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии выросло сегодня утром на 1,9% по сравнению с предыдущим днем. Причина – облачная погода. Вчера, 16 марта, суточный максимум потребления был вечером - на 1,2% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня.
Завтра в Украине ограничения по "свету" будут действовать только для промышленности16.03.26, 19:15 • 3450 просмотров