Чотири області частково без світла через обстріли, графіків для населення не прогнозують

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Через атаки рф знеструмлено споживачів у чотирьох регіонах. З 17:00 до 22:00 діятимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу по всій країні.

Чотири області частково без світла через обстріли, графіків для населення не прогнозують

Через ворожі атаки частина споживачів у чотирьох областях України без світла, у всіх регіонах у вечірній пік споживання - графіки відключень лише для бізнесу та промисловості, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання

- повідомили у Міненерго.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

Сьогодні, з 17:00 до 22:00, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості

- вказали у Міненерго.

Споживачів закликали за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

За даними Укренерго, споживання електроенергії зросло сьогодні вранці на 1,9% проти попереднього дня. Причина – хмарна погода. Учора, 16 березня, добовий максимум споживання був увечері - на 1,2% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня.

