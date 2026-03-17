Чотири області частково без світла через обстріли, графіків для населення не прогнозують
Київ • УНН
Через атаки рф знеструмлено споживачів у чотирьох регіонах. З 17:00 до 22:00 діятимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу по всій країні.
Через ворожі атаки частина споживачів у чотирьох областях України без світла, у всіх регіонах у вечірній пік споживання - графіки відключень лише для бізнесу та промисловості, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.
Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання
Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.
Сьогодні, з 17:00 до 22:00, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості
Споживачів закликали за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
За даними Укренерго, споживання електроенергії зросло сьогодні вранці на 1,9% проти попереднього дня. Причина – хмарна погода. Учора, 16 березня, добовий максимум споживання був увечері - на 1,2% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня.
