Завтра в Україні обмеження по "світлу" будуть діяти лише промисловості

Завтра в Україні будуть діяти графіки обмеження потужності лише для промислових споживачів, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 17 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему

Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час – з 11:00 до 15:00. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні - резюмували в Укренерго.

