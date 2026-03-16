Завтра в Україні обмеження по "світлу" будуть діяти лише промисловості
Київ • УНН
Обмеження для промислових споживачів діятимуть по всій Україні з 17:00 до 22:00. Причиною стали наслідки російських атак на об'єкти енергосистеми.
Завтра в Україні будуть діяти графіки обмеження потужності лише для промислових споживачів, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 17 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії нагадали, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему
Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час – з 11:00 до 15:00. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
