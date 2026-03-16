Завтра в Украине ограничения по "свету" будут действовать только для промышленности
Киев • УНН
Ограничения для промышленных потребителей будут действовать по всей Украине с 17:00 до 22:00. Причиной стали последствия российских атак на объекты энергосистемы.
Завтра в Украине будут действовать графики ограничения мощности только для промышленных потребителей, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 17 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании напомнили, что причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему
Активное энергопотребление целесообразно перенести на дневное время – с 11:00 до 15:00. Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
