Завтра в Украине ограничения по "свету" будут действовать только для промышленности

Завтра в Украине будут действовать графики ограничения мощности только для промышленных потребителей, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 17 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему

Активное энергопотребление целесообразно перенести на дневное время – с 11:00 до 15:00. Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе - резюмировали в Укрэнерго.

