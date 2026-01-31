Черниговщина полностью обесточена из-за системной аварии в энергетической инфраструктуре - ОВА

$42.850.00
51.240.00
ukenru
10:30 • 2792 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 5072 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 4912 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 7598 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 6234 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 22660 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 41658 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 44334 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 28702 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Эксклюзив
30 января, 15:18 • 26460 просмотра
Чего ждет бизнес и возможен ли результативный диалог с госорганами: ответили в Американской торговой палате
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
5м/с
74%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Файлы Эпштейна: Трамп может быть виновен в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнейPhoto31 января, 01:49 • 8018 просмотра
ООН грозит "неминуемый финансовый коллапс" из-за неуплаты взносов США - Bloomberg31 января, 02:32 • 13001 просмотра
Один из крупнейших банков РФ прогнозирует исчерпание "заначки" России в течение года31 января, 04:21 • 10124 просмотра
Депутат Ужгородского горсовета скрыл активы на 13,8 миллиона гривен - прокуратураVideo31 января, 05:18 • 13304 просмотра
По стопам нацистов: депутаты госдумы рф требуют удара по Украине "оружием возмездия"06:30 • 16668 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
10:00 • 7598 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 44332 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 27796 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 32632 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 35995 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Марко Рубио
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Донецкая область
Германия
Реклама
УНН Lite
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo09:00 • 2576 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder07:38 • 6176 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 16427 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 16182 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto30 января, 17:25 • 16413 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Социальная сеть
Сериал

Черниговщина полностью обесточена из-за системной аварии в энергетической инфраструктуре - ОВА

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Из-за системной аварии в энергетической инфраструктуре Украины Черниговщина полностью обесточена. Область готовится к полному переходу на резервное питание, если ситуация не стабилизируется.

Черниговщина полностью обесточена из-за системной аварии в энергетической инфраструктуре - ОВА

Из-за системной аварии в энергетической инфраструктуре Украины Черниговщина оказалась полностью обесточенной. Если через несколько часов ситуация в энергосети не стабилизируется – по области задействуют алгоритм полного перехода на резервное питание. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.

Подробности

Из-за системной аварии в энергетической инфраструктуре Украины Черниговщина, как и ряд других областей, оказалась полностью обесточенной. Держу связь с правительством и Укрэнерго по ситуации

- написал Чаус.

По его словам, первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль прогнозирует, что электроснабжение будет возвращено в ближайшее время. Специалисты Укрэнерго работают над восстановлением.

На Черниговщине все объекты "критики" функционируют штатно – задействованы альтернативные источники питания. По оперативной информации, электроснабжение начинают возвращать. Если через несколько часов ситуация в энергосети не стабилизируется – по области задействуем алгоритм полного перехода на резервное питание. Соответствующие решения сейчас принимаются и в общинах. Отдельно отрабатываем вопрос устойчивости связи

- добавил Чаус.

Напомним

Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил "блэкауты" по Украине, указав, что технологическое нарушение с отключением линий между Румынией и Молдовой и в Украине вызвало каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.

Президент Зеленский сообщил об аварийной ситуации в энергосистеме Украины по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы. Министр энергетики Шмыгаль объяснил, что технологическое нарушение между Румынией, Молдовой и Украиной повлекло каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.

Павел Башинский

Общество
Энергоатом
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Черниговская область
Укрэнерго
Румыния
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль
Молдова