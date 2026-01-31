Черниговщина полностью обесточена из-за системной аварии в энергетической инфраструктуре - ОВА

Из-за системной аварии в энергетической инфраструктуре Украины Черниговщина оказалась полностью обесточенной. Если через несколько часов ситуация в энергосети не стабилизируется – по области задействуют алгоритм полного перехода на резервное питание. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.

Из-за системной аварии в энергетической инфраструктуре Украины Черниговщина, как и ряд других областей, оказалась полностью обесточенной. Держу связь с правительством и Укрэнерго по ситуации

По его словам, первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль прогнозирует, что электроснабжение будет возвращено в ближайшее время. Специалисты Укрэнерго работают над восстановлением.

На Черниговщине все объекты "критики" функционируют штатно – задействованы альтернативные источники питания. По оперативной информации, электроснабжение начинают возвращать. Если через несколько часов ситуация в энергосети не стабилизируется – по области задействуем алгоритм полного перехода на резервное питание. Соответствующие решения сейчас принимаются и в общинах. Отдельно отрабатываем вопрос устойчивости связи