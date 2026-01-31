Черниговщина полностью обесточена из-за системной аварии в энергетической инфраструктуре - ОВА
Киев • УНН
Из-за системной аварии в энергетической инфраструктуре Украины Черниговщина полностью обесточена. Область готовится к полному переходу на резервное питание, если ситуация не стабилизируется.
Из-за системной аварии в энергетической инфраструктуре Украины Черниговщина оказалась полностью обесточенной. Если через несколько часов ситуация в энергосети не стабилизируется – по области задействуют алгоритм полного перехода на резервное питание. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.
Подробности
Из-за системной аварии в энергетической инфраструктуре Украины Черниговщина, как и ряд других областей, оказалась полностью обесточенной. Держу связь с правительством и Укрэнерго по ситуации
По его словам, первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль прогнозирует, что электроснабжение будет возвращено в ближайшее время. Специалисты Укрэнерго работают над восстановлением.
На Черниговщине все объекты "критики" функционируют штатно – задействованы альтернативные источники питания. По оперативной информации, электроснабжение начинают возвращать. Если через несколько часов ситуация в энергосети не стабилизируется – по области задействуем алгоритм полного перехода на резервное питание. Соответствующие решения сейчас принимаются и в общинах. Отдельно отрабатываем вопрос устойчивости связи
Напомним
Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил "блэкауты" по Украине, указав, что технологическое нарушение с отключением линий между Румынией и Молдовой и в Украине вызвало каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.
Президент Зеленский сообщил об аварийной ситуации в энергосистеме Украины по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы. Министр энергетики Шмыгаль объяснил, что технологическое нарушение между Румынией, Молдовой и Украиной повлекло каскадные отключения, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы.