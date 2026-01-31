$42.850.00
Чернігівщина повністю знеструмлена через системну аварію в енергетичній інфраструктурі - ОВА

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Через системну аварію в енергетичній інфраструктурі України Чернігівщина повністю знеструмлена. Область готується до повного переходу на резервне живлення, якщо ситуація не стабілізується.

Чернігівщина повністю знеструмлена через системну аварію в енергетичній інфраструктурі - ОВА

Через системну аварію в енергетичній інфраструктурі України Чернігівщина опинилась повністю знеструмлено .Якщо за кілька годин ситуація в енергомережі не стабілізується – по області задіють алгоритм повного переходу на резервне живлення. Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає УНН.

Деталі

Через системну аварію в енергетичній інфраструктурі України Чернігівщина, як і низка інших областей, опинилась повністю знеструмлено. Тримаю зв’язок з урядом та Укренерго щодо ситуації

- написав Чаус.

За його словами, перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль прогнозує, що електропостачання буде повернене найближчим часом. Фахівці Укренерго працюють над відновленням.

На Чернігівщині всі об’єкти "критички" функціонують штатно – задіяні альтернативні джерела живлення. За оперативною інформацією, електропостачання починають повертати. Якщо за кілька годин ситуація в енергомережі не стабілізується – по області задіємо алгоритм повного переходу на резервне живлення. Відповідні рішення зараз приймаються і в громадах. Окремо відпрацьовуємо питання сталості зв’язку

- додав Чаус.

Нагадаємо

Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив "блекаути" по Україні, вказавши, що технологічне порушення з відключенням ліній між Румунією і Молдовою та в Україні викликало каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.

Президент Зеленський повідомив про аварійну ситуацію в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови. Міністр енергетики Шмигаль пояснив, що технологічне порушення між Румунією, Молдовою та Україною спричинило каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.

Павло Башинський

