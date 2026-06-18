"Черная бухгалтерия" и ежемесячная дань - Генпрокурор сообщил о раскрытии коррупционной схемы топ-чиновников облавтодора
Киев • УНН
Должностные лица Киевского облдора сдавали госимущество по заниженной цене или без договоров. Задокументировано 12 эпизодов взяток на более 270 тыс. грн.
Должностные лица ГП "Киевское областное дорожное управление" превратили государственное имущество в источник для собственного обогащения - сдавали в аренду склады, помещения и другие государственные объекты частным предпринимателям по заниженной стоимости или вообще без заключения договоров и официальной оплаты. Как сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, задокументировано 12 эпизодов передачи средств, передает УНН.
Должностные лица ГП "Киевское областное дорожное управление", входящего в структуру АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины"", а именно – руководитель учреждения, его заместитель и коммерческий директор действовали в составе организованной преступной группы
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- добавил он.
По словам Кравченко, во время обысков изъята наличность в разных валютах на общую сумму почти 600 тыс. грн, а также мобильные телефоны, ноутбуки, электронные носители информации, бухгалтерскую документацию и черновые записи участников схемы.
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