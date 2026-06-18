"Черная бухгалтерия" и ежемесячная дань - Генпрокурор сообщил о раскрытии коррупционной схемы топ-чиновников облавтодора

Должностные лица ГП "Киевское областное дорожное управление" превратили государственное имущество в источник для собственного обогащения - сдавали в аренду склады, помещения и другие государственные объекты частным предпринимателям по заниженной стоимости или вообще без заключения договоров и официальной оплаты. Как сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, задокументировано 12 эпизодов передачи средств, передает УНН.

Должностные лица ГП "Киевское областное дорожное управление", входящего в структуру АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины"", а именно – руководитель учреждения, его заместитель и коммерческий директор действовали в составе организованной преступной группы

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Задокументировано 12 эпизодов передачи средств, когда начальник коммерческого отдела госпредприятия получил от предпринимателей более 270 тыс. грн за пользование имуществом без договоров. Часть денег в сумме более 217 тыс. грн. он передавал высшему руководству. Очередной транш в сумме почти 60 тыс. грн. должностные лица получили вчера. После чего они были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины

- добавил он.

По словам Кравченко, во время обысков изъята наличность в разных валютах на общую сумму почти 600 тыс. грн, а также мобильные телефоны, ноутбуки, электронные носители информации, бухгалтерскую документацию и черновые записи участников схемы.