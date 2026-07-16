Часть шести областей Украины без света из-за вражеских атак

$44.750.1451.070.13
ukenru
06:23 • 5800 просмотра
Заместитель командующего Воздушными силами Елизаров подал рапорт об отставкеPhoto
03:38 • 18139 просмотра
Атака на Киев: двое погибших, шестеро раненых
15 июля, 20:38 • 32287 просмотра
Зеленский внес в ВР представление о назначении Корецкого премьер-министром
15 июля, 18:14 • 35849 просмотра
Без Федорова, но с Ченцовым, Кимом и Масловым — в "Слуге народа" рассказали, кто претендует на должности в новом правительстве
15 июля, 15:55 • 55928 просмотра
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA
Эксклюзив
15 июля, 13:53 • 56540 просмотра
Смена правительства: навредит ли Украине замена министра обороны
15 июля, 12:29 • 31651 просмотра
Решение по новому министру обороны станет известно вечером, главу МОН Лисового планируют заменить - нардеп
15 июля, 12:13 • 24051 просмотра
путин приказал перевести морские ядерные силы рф в полную боеготовность - патрушев
Эксклюзив
15 июля, 11:54 • 37642 просмотра
Жара в вагонах украинских поездов: что говорят в Укрзализныце и какова ситуация с кондиционерамиPhoto
Эксклюзив
15 июля, 08:57 • 31473 просмотра
Станет ли следующая зима самой тяжелой за время большой войны - прогноз военного и энергетического экспертов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
4м/с
46%
749мм
Популярные новости
Сергей "Флеш" Бескрестнов вслед за Стерненко уходит с должности советника министра обороны после ухода Федорова15 июля, 23:06 • 21357 просмотра
Пентагон рассматривает военную операцию против Кубы, включая воздушное нападение - СМИ16 июля, 00:49 • 6176 просмотра
Россия готовит гибридные операции и провокации против стран НАТО, в частности Польши и Прибалтики - ЦПД16 июля, 01:23 • 8282 просмотра
Ночная атака на Киев и Харьков: мэры рассказали о последствиях ударов16 июля, 01:58 • 23162 просмотра
Греция блокирует 21-й пакет санкций ЕС против рф - FT05:23 • 19288 просмотра
публикации
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA15 июля, 15:55 • 55928 просмотра
Изменения в программе "єОселя" с 17 июля: что нужно знать заемщикамPhoto15 июля, 15:04 • 32172 просмотра
Смена правительства: навредит ли Украине замена министра обороны
Эксклюзив
15 июля, 13:53 • 56540 просмотра
Самолеты - это транспорт, а не оборудование: Татьяна Шевцова объяснила, почему лизинг нельзя трактовать как роялтиPhoto15 июля, 12:14 • 37600 просмотра
Жара в вагонах украинских поездов: что говорят в Укрзализныце и какова ситуация с кондиционерамиPhoto
Эксклюзив
15 июля, 11:54 • 37642 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Ярослав Железняк
Кир Стармер
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Иран
Европа
Соединённые Штаты
Греция
Реклама
УНН Lite
Хливнюку присвоили звание заслуженного артиста15 июля, 11:06 • 26583 просмотра
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 124163 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 161293 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 157024 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 139181 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Ракетная система С-400
Financial Times
Ракетный комплекс "Тор

Часть шести областей Украины без света из-за вражеских атак

Киев • УНН

 • 1442 просмотра

Из-за боевых действий и обстрелов энергообъектов потребители в шести областях остались без света. На Харьковщине энергетики получили ранения в результате атаки БПЛА.

Часть шести областей Украины без света из-за вражеских атак

Часть шести областей Украины осталась без света из-за вражеских атак, графиков отключений не ожидается, сообщили в Минэнерго в четвер, пишет УНН.

Детали

"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения", - говорится в сообщении.

На Харьковщине, по данным Минэнерго, во время выполнения аварийно-восстановительных работ в результате атаки вражеского БПЛА на служебный автомобиль энергетики получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В Харькове от российского удара КАБом 9 пострадавших, в области ранены энергетики15.07.26, 16:10 • 3030 просмотров

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 15:00", - призвали в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 16 июля, по состоянию на 09:30, оно было на 4,5% ниже, чем в то же время предыдущего дня – в среду. Причина изменений – ясная погода во всех регионах Украины, что обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети.

Вчера, 15 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,4% выше, чем максимум предыдущих суток – во вторник, 14 июля. Причина – высокая температура воздуха, которая обусловливает активное использование кондиционеров потребителями.

Зеленский и Шмыгаль обсудили усиление защиты энергетики и устойчивости Украины12.07.26, 16:05 • 4844 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Взрывы
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Донецкая область
Сумская область
Харьковская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Министерство энергетики Украины
Черниговская область
Укрэнерго
Украина