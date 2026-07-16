Часть шести областей Украины без света из-за вражеских атак
Киев • УНН
Из-за боевых действий и обстрелов энергообъектов потребители в шести областях остались без света. На Харьковщине энергетики получили ранения в результате атаки БПЛА.
Часть шести областей Украины осталась без света из-за вражеских атак, графиков отключений не ожидается, сообщили в Минэнерго в четвер, пишет УНН.
Детали
"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения", - говорится в сообщении.
На Харьковщине, по данным Минэнерго, во время выполнения аварийно-восстановительных работ в результате атаки вражеского БПЛА на служебный автомобиль энергетики получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 15:00", - призвали в Минэнерго.
По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 16 июля, по состоянию на 09:30, оно было на 4,5% ниже, чем в то же время предыдущего дня – в среду. Причина изменений – ясная погода во всех регионах Украины, что обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети.
Вчера, 15 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,4% выше, чем максимум предыдущих суток – во вторник, 14 июля. Причина – высокая температура воздуха, которая обусловливает активное использование кондиционеров потребителями.
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