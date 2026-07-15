В Харькове от российского удара КАБом 9 пострадавших, в области ранены энергетики

россия сегодня продолжила авиационные и дроновые удары по Харькову и области, в областном центре из-за вражеского удара КАБом известно о 9 пострадавших, в Юрьевке от российского удара дроном по автомобилю энергетиков еще 3 раненых работников, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Оккупанты атаковали КАБ Киевский район Харькова. Предварительно, до 7 человек возросло количество пострадавших из-за вражеского обстрела КАБ в Киевском районе. Всем оказывается помощь", - написал Синегубов.

В то же время, по данным мэра Харькова Терехова, на 15:40 было "известно о девяти пострадавших".

Со слов Синегубова, в результате атаки КАБ на Киевский район в городе повреждено гражданское административно-производственное здание. Также получили повреждения ангар и 7 автомобилей.

Перед этим, по его словам, в Киевском районе был зафиксирован удар вражеским БпЛА. "Российский дрон попал в окно многоэтажки в Киевском районе. Обошлось без пожара", - добавил он.

Кроме того, указал глава ОВА, еще один вражеский БпЛА ударил по многоэтажке в Киевском районе. "В результате попадания загорелась квартира на 6 этаже. Подразделения ГСЧС устраняют последствия атаки", - отметил Синегубов.

Также, по данным главы ОВА, "в селе Юрьевка Великобурлукской громады враг атаковал дроном автомобиль энергетиков. Взрывные ранения получили 33-летний и двое 52-летних работников. Им оказывается медицинская помощь".

Дополнение

По данным главы ОВА, в течение прошлых суток вражеских ударов подверглись Харьков и 21 населенный пункт Харьковской области, в результате обстрелов два человека погибли, пострадали 16 человек.