Бурштынская ТЭС прекратила работу из-за массированной атаки: город остался без тепла и воды – мэр
Бурштынская ТЭС полностью прекратила работу после массированной атаки 7 февраля, которая длилась шесть часов. Город остался без тепла и воды, восстановление генерации неопределенно.
После продолжительного обстрела российскими оккупантами 7 февраля Бурштынская теплоэлектростанция в Ивано-Франковской области полностью остановила свою работу. Массированная атака, продолжавшаяся шесть часов подряд, привела к критическим повреждениям инфраструктуры, поставив под угрозу жизнеобеспечение целого региона. Об этом сообщил в видеообращении мэр Бурштына Василий Андриешин, пишет УНН.
По информации мэра Бурштына, российские войска атаковали город и ТЭС ракетами "Калибр" и ударными беспилотниками в период с 3:00 до 9:00 утра. В результате многочисленных попаданий объект получил сокрушительные разрушения.
В результате ракетных обстрелов повреждения очень серьезные. Станция сейчас на нуле. Как оно будет дальше, еще никто не знает
Сейчас энергетики не могут дать точных прогнозов по восстановлению генерации. Остановка станции "на ноль" означает полное прекращение производства электроэнергии и тепловой энергии, что уже привело к коллапсу коммунальных сетей в самом Бурштыне.
Ситуация с водоснабжением и отоплением в городе
Из-за обесточивания и повреждения узлов станции в городе полностью исчезли водоснабжение и отопление. Местные власти уверяют, что подачу воды попытаются восстановить в течение нескольких часов, однако вопрос тепла остается открытым. Восстановление теплоснабжения станет возможным только после полного выяснения технического состояния ТЭС и проведения первоочередных ремонтных работ.
Наиболее критической является ситуация в частном секторе Бурштына, где обеспечение теплом и водой зависит от прямой связи с мощностями ТЭС. В многоэтажной застройке ситуация оценивается как несколько легче, однако город все равно находится в состоянии гуманитарного вызова. Спасательные и коммунальные службы работают в усиленном режиме для стабилизации обстановки.
