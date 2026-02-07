Бурштынская ТЭС прекратила работу из-за массированной атаки: город остался без тепла и воды – мэр

$43.140.00
50.900.00
ukenru
13:35 • 5498 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 11037 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 12115 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 17180 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 30671 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 44083 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 38690 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 30741 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 42464 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 16022 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
92%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 20564 просмотра
Движение поездов на Ивано-Франковщине задерживается из-за российских атак7 февраля, 07:07 • 10623 просмотра
Атака РФ на Ровенскую область: повреждены дома и инфраструктура, два человека ранены7 февраля, 07:23 • 8074 просмотра
Армия рф ночью совершила массированную атаку на энергетику Украины: атакованы ТЭС7 февраля, 07:29 • 8326 просмотра
Из-за ночной атаки рф атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации - Укрэнерго7 февраля, 08:31 • 12934 просмотра
публикации
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 20706 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 42464 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 38595 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 40716 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 52310 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Прокудин Александр Сергеевич
Игорь Гарбарук
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Винница
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 13104 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 27251 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 29642 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 38618 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 41705 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Х-101
Старлинк

Бурштынская ТЭС прекратила работу из-за массированной атаки: город остался без тепла и воды – мэр

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Бурштынская ТЭС полностью прекратила работу после массированной атаки 7 февраля, которая длилась шесть часов. Город остался без тепла и воды, восстановление генерации неопределенно.

Бурштынская ТЭС прекратила работу из-за массированной атаки: город остался без тепла и воды – мэр

После продолжительного обстрела российскими оккупантами 7 февраля Бурштынская теплоэлектростанция в Ивано-Франковской области полностью остановила свою работу. Массированная атака, продолжавшаяся шесть часов подряд, привела к критическим повреждениям инфраструктуры, поставив под угрозу жизнеобеспечение целого региона. Об этом сообщил в видеообращении мэр Бурштына Василий Андриешин, пишет УНН.

Подробности

По информации мэра Бурштына, российские войска атаковали город и ТЭС ракетами "Калибр" и ударными беспилотниками в период с 3:00 до 9:00 утра. В результате многочисленных попаданий объект получил сокрушительные разрушения.

В Ивано-Франковской области свет будет 4-5 часов в день, несколько дней будут жесткие графики - Марцинкив07.02.26, 13:17 • 3030 просмотров

В результате ракетных обстрелов повреждения очень серьезные. Станция сейчас на нуле. Как оно будет дальше, еще никто не знает

– сообщил городской голова.

Сейчас энергетики не могут дать точных прогнозов по восстановлению генерации. Остановка станции "на ноль" означает полное прекращение производства электроэнергии и тепловой энергии, что уже привело к коллапсу коммунальных сетей в самом Бурштыне.

Ситуация с водоснабжением и отоплением в городе

Из-за обесточивания и повреждения узлов станции в городе полностью исчезли водоснабжение и отопление. Местные власти уверяют, что подачу воды попытаются восстановить в течение нескольких часов, однако вопрос тепла остается открытым. Восстановление теплоснабжения станет возможным только после полного выяснения технического состояния ТЭС и проведения первоочередных ремонтных работ.

Наиболее критической является ситуация в частном секторе Бурштына, где обеспечение теплом и водой зависит от прямой связи с мощностями ТЭС. В многоэтажной застройке ситуация оценивается как несколько легче, однако город все равно находится в состоянии гуманитарного вызова. Спасательные и коммунальные службы работают в усиленном режиме для стабилизации обстановки. 

Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света07.02.26, 15:35 • 5498 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Ивано-Франковская область
«Калибр» (семейство ракет)