Эксклюзив
10:00 • 2268 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
06:00 • 11799 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 25733 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 39987 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 34977 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 29319 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 38306 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 15550 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 37722 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 18562 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
В Ивано-Франковской области свет будет 4-5 часов в день, несколько дней будут жесткие графики - Марцинкив

Киев • УНН

 • 26 просмотра

В Ивано-Франковске и области ожидаются жесткие графики отключения электроэнергии, свет будет всего 4-5 часов в день. Мэр Руслан Марцинкив призвал жителей запастись водой из-за возможных перебоев.

В Ивано-Франковской области свет будет 4-5 часов в день, несколько дней будут жесткие графики - Марцинкив

В Ивано-Франковске и области несколько дней будут жесткие графики отключения электроэнергии. Свет будет 4-5 часов в день. Жителям стоит запастись водой, потому что могут быть перебои. Об этом заявил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает УНН.

Детали

Введены жесткие графики. Приблизительно 4-5 часов есть электричество. Понимаем, что несколько дней ситуация точно не будет лучше. Удары шли по энергетической инфраструктуре, по подстанциям, а также по Бурштынской ТЭС. Удар шел по западу Украины, чтобы нанести максимальное поражение энергетической инфраструктуре 

- сказал Марцинкив.

Он призвал жителей города и области запасаться водой, ведь могут быть перебои при значительных отключениях электроэнергии.

Несколько дней будут жесткие графики, в частности, для Ивано-Франковска и области. Пока что все в порядке, работаем на генераторах, работаем на тех когенерационных установках, которые в свое время установили. То есть, катастрофы нет

- добавил Марцинкив.

Напомним

Этой ночью российская армия атаковала подстанции, воздушные линии 750 кВ и 330 кВ, а также Бурштынскую и Добротворскую ТЭС. По всей Украине применено 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений.

Павел Башинский

