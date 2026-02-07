В Ивано-Франковской области свет будет 4-5 часов в день, несколько дней будут жесткие графики - Марцинкив
Киев • УНН
В Ивано-Франковске и области ожидаются жесткие графики отключения электроэнергии, свет будет всего 4-5 часов в день. Мэр Руслан Марцинкив призвал жителей запастись водой из-за возможных перебоев.
В Ивано-Франковске и области несколько дней будут жесткие графики отключения электроэнергии. Свет будет 4-5 часов в день. Жителям стоит запастись водой, потому что могут быть перебои. Об этом заявил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает УНН.
Детали
Введены жесткие графики. Приблизительно 4-5 часов есть электричество. Понимаем, что несколько дней ситуация точно не будет лучше. Удары шли по энергетической инфраструктуре, по подстанциям, а также по Бурштынской ТЭС. Удар шел по западу Украины, чтобы нанести максимальное поражение энергетической инфраструктуре
Он призвал жителей города и области запасаться водой, ведь могут быть перебои при значительных отключениях электроэнергии.
Несколько дней будут жесткие графики, в частности, для Ивано-Франковска и области. Пока что все в порядке, работаем на генераторах, работаем на тех когенерационных установках, которые в свое время установили. То есть, катастрофы нет
Напомним
Этой ночью российская армия атаковала подстанции, воздушные линии 750 кВ и 330 кВ, а также Бурштынскую и Добротворскую ТЭС. По всей Украине применено 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений.