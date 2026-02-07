На Івано-Франківщині світло буде 4-5 год в день, декілька днів будуть жорсткі графіки - Марцинків
Київ • УНН
В Івано-Франківську та області очікуються жорсткі графіки відключення електроенергії, світло буде лише 4-5 годин на день. Міський голова Руслан Марцінків закликав мешканців запастися водою через можливі перебої.
В Івано-Франківську та області декілька днів будуть жорсткі графіки відключення електроенергії. Світло буде 4-5 год в день. Мешканцям варто запастись водою, бо можуть бути перебої. Про це в заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає УНН.
Деталі
Введені жорсткі графіки. Приблизно 4-5 годин є електрика. Розуміємо, що декілька днів ситуація точно не буде кращою. Удари йшли по енергетичній інфраструктурі, по підстанціям, а також по Бурштинській ТЕС. Удар йшов по заходу України, щоб завдати максимального ураження енергетичній інфраструктурі
Він закликав мешканців міста та області запасатися водою, адже можуть бути перебої при значних відключеннях електроенергії.
Декілька днів будуть жорсткі графіки, зокрема, для Івано-Франківська та області. Поки що все гаразд, працюємо на генераторах, працюємо на тих когенераційних установках, які свого часу встановили. Тобто, катастрофи немає
Нагадаємо
Цієї ночі російська армія атакувала підстанції, повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ, а також Бурштинську та Добротвірську ТЕС. По всій Україні застосовано 4,5-5 черг графіків аварійних відключень.