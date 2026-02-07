На Івано-Франківщині світло буде 4-5 год в день, декілька днів будуть жорсткі графіки - Марцинків

$43.140.00
Ексклюзив
10:00 • 2268 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
06:00 • 11797 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 25731 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 39985 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 34975 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 29319 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 38305 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 15550 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 37722 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 18562 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
російські війська шукають альтернативи Starlink на фронті - "Флеш"7 лютого, 01:46 • 8104 перегляди
Україна під комбіінованою атакою ворога: вибухи у Харкові, Вінниці та Бурштині7 лютого, 04:07 • 12485 перегляди
ISW: кремль наполягає на повній дипломатичній та військовій капітуляції України7 лютого, 04:30 • 21390 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto07:00 • 13745 перегляди
Через нічну атаку рф атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації - Укренерго 08:31 • 7426 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto07:00 • 13801 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 38305 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 35638 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 37722 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 48247 перегляди
На Івано-Франківщині світло буде 4-5 год в день, декілька днів будуть жорсткі графіки - Марцинків

Київ • УНН

 • 26 перегляди

В Івано-Франківську та області очікуються жорсткі графіки відключення електроенергії, світло буде лише 4-5 годин на день. Міський голова Руслан Марцінків закликав мешканців запастися водою через можливі перебої.

На Івано-Франківщині світло буде 4-5 год в день, декілька днів будуть жорсткі графіки - Марцинків

В Івано-Франківську та області декілька днів будуть жорсткі графіки відключення електроенергії. Світло буде 4-5 год в день. Мешканцям варто запастись водою, бо можуть бути перебої. Про це в заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає УНН.

Деталі

Введені жорсткі графіки. Приблизно 4-5 годин є електрика. Розуміємо, що декілька днів ситуація точно не буде кращою. Удари йшли по енергетичній інфраструктурі, по підстанціям, а також по Бурштинській ТЕС. Удар йшов по заходу України, щоб завдати максимального ураження енергетичній інфраструктурі 

- сказав Марцінків.

Він закликав мешканців міста та області запасатися водою, адже можуть бути перебої при значних відключеннях електроенергії.

Декілька днів будуть жорсткі графіки, зокрема, для Івано-Франківська та області. Поки що все гаразд, працюємо на генераторах, працюємо на тих когенераційних установках, які свого часу встановили. Тобто, катастрофи немає

- додав Марцінків.

Нагадаємо

Цієї ночі російська армія атакувала підстанції, повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ, а також Бурштинську та Добротвірську ТЕС. По всій Україні застосовано 4,5-5 черг графіків аварійних відключень.

Павло Башинський

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Україна
Івано-Франківськ