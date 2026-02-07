Бурштинська ТЕС припинила роботу через масовану атаку: місто залишилося без тепла та води – мер
Бурштинська ТЕС повністю припинила роботу після масованої атаки 7 лютого, що тривала шість годин. Місто залишилося без тепла та води, відновлення генерації невизначене.
Після тривалого обстрілу російськими окупантами 7 лютого Бурштинська теплоелектростанція в Івано-Франківській області повністю зупинила свою роботу. Масована атака, що тривала шість годин поспіль, призвела до критичних пошкоджень інфраструктури, поставивши під загрозу життєзабезпечення цілого регіону. Про це повідомив у відеозверненні мер Бурштина Василь Андрієшин, пише УНН.
Деталі
За інформацією мера Бурштина, російські війська атакували місто та ТЕС ракетами "Калібр" та ударними безпілотниками в період з 3:00 до 9:00 ранку. Внаслідок численних влучань об'єкт зазнав нищівних руйнувань.
Внаслідок ракетних обстрілів пошкодження дуже серйозні. Станція зараз на нулі. Як воно буде далі, ще ніхто не знає
Наразі енергетики не можуть надати точних прогнозів щодо відновлення генерації. Зупинка станції "на нуль" означає повне припинення виробництва електроенергії та теплової енергії, що вже призвело до колапсу комунальних мереж у самому Бурштині.
Ситуація з водопостачанням та опаленням у місті
Через знеструмлення та пошкодження вузлів станції у місті повністю зникли водопостачання та опалення. Місцева влада запевняє, що подачу води спробують відновити протягом кількох годин, проте питання тепла залишається відкритим. Відновлення теплопостачання стане можливим лише після повного з'ясування технічного стану ТЕС та проведення першочергових ремонтних робіт.
Найбільш критичною є ситуація у приватному секторі Бурштина, де забезпечення теплом та водою залежить від прямого зв'язку з потужностями ТЕС. У багатоповерховій забудові ситуація оцінюється як дещо легша, проте місто все одно перебуває у стані гуманітарного виклику. Рятувальні та комунальні служби працюють у посиленому режимі для стабілізації обстановки.
