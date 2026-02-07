Бурштинська ТЕС припинила роботу через масовану атаку: місто залишилося без тепла та води – мер

$43.140.00
50.900.00
ukenru
13:35 • 5238 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 10783 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 11895 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 16984 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 30497 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 43961 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 38552 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 30715 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 42273 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 16002 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
91%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 20184 перегляди
Рух поїздів на Івано-Франківщині затримується через російські атаки7 лютого, 07:07 • 10405 перегляди
Атака рф на Рівненщину: пошкоджені будинки і інфраструктура, двоє людей поранені7 лютого, 07:23 • 7644 перегляди
Армія рф вночі здійснила масову атаку на енергетику України: атаковані ТЕС7 лютого, 07:29 • 7894 перегляди
Через нічну атаку рф атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації - Укренерго 7 лютого, 08:31 • 12700 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 20367 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 42271 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 38432 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 40562 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 52122 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Прокудін Олександр Сергійович
Ігор Гарбарук
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Вінниця
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 13034 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 27179 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 29575 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 38549 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 41637 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Шахед-136
Х-101
Starlink

Бурштинська ТЕС припинила роботу через масовану атаку: місто залишилося без тепла та води – мер

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Бурштинська ТЕС повністю припинила роботу після масованої атаки 7 лютого, що тривала шість годин. Місто залишилося без тепла та води, відновлення генерації невизначене.

Бурштинська ТЕС припинила роботу через масовану атаку: місто залишилося без тепла та води – мер

Після тривалого обстрілу російськими окупантами 7 лютого Бурштинська теплоелектростанція в Івано-Франківській області повністю зупинила свою роботу. Масована атака, що тривала шість годин поспіль, призвела до критичних пошкоджень інфраструктури, поставивши під загрозу життєзабезпечення цілого регіону. Про це повідомив у відеозверненні мер Бурштина Василь Андрієшин, пише УНН.

Деталі

За інформацією мера Бурштина, російські війська атакували місто та ТЕС ракетами "Калібр" та ударними безпілотниками в період з 3:00 до 9:00 ранку. Внаслідок численних влучань об'єкт зазнав нищівних руйнувань.

На Івано-Франківщині світло буде 4-5 год в день, декілька днів будуть жорсткі графіки - Марцинків07.02.26, 13:17 • 2976 переглядiв

Внаслідок ракетних обстрілів пошкодження дуже серйозні. Станція зараз на нулі. Як воно буде далі, ще ніхто не знає

– повідомив міський голова.

Наразі енергетики не можуть надати точних прогнозів щодо відновлення генерації. Зупинка станції "на нуль" означає повне припинення виробництва електроенергії та теплової енергії, що вже призвело до колапсу комунальних мереж у самому Бурштині.

Ситуація з водопостачанням та опаленням у місті

Через знеструмлення та пошкодження вузлів станції у місті повністю зникли водопостачання та опалення. Місцева влада запевняє, що подачу води спробують відновити протягом кількох годин, проте питання тепла залишається відкритим. Відновлення теплопостачання стане можливим лише після повного з'ясування технічного стану ТЕС та проведення першочергових ремонтних робіт.

Найбільш критичною є ситуація у приватному секторі Бурштина, де забезпечення теплом та водою залежить від прямого зв'язку з потужностями ТЕС. У багатоповерховій забудові ситуація оцінюється як дещо легша, проте місто все одно перебуває у стані гуманітарного виклику. Рятувальні та комунальні служби працюють у посиленому режимі для стабілізації обстановки. 

Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла07.02.26, 15:35 • 5238 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Івано-Франківська область
«Калібр» (сімейство ракет)