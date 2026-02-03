$42.970.16
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
07:02 • 6658 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
05:28 • 13294 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 25246 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 35398 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 26732 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 39629 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 23414 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 15833 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 13468 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
Более 12 тыс. жителей Запорожья остались без света после удара рф 3 февраля - Федоров

Киев • УНН

 • 798 просмотра

3 февраля российский удар обесточил более 12 тысяч абонентов Хортицкого района Запорожья. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Более 12 тыс. жителей Запорожья остались без света после удара рф 3 февраля - Федоров

В результате российского удара 3 февраля было обесточено более 12 тысяч абонентов Хортицкого района в городе Запорожье. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Также Федоров сообщил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.

Дополнительно

В результате российской атаки на Киев в ночь на 3 февраля три человека пострадали, зафиксированы попадания и падения обломков в пяти районах.

Также УНН сообщал, что россияне намеренно нанесли удар по Киеву ракетами и дронами в февральский мороз.

Кроме того, оккупанты в ночь на 3 февраля нанесли массированный комбинированный удар по Киевской области. В Обуховском районе мужчина получил ранения, повреждены дома и авто.

В то же время россияне массированно атаковали Днепр и Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. В областном центре были повреждены инфраструктурный объект, частные дома и общежитие.

Впоследствии стало известно, что из-за российской атаки в Киеве количество пострадавших возросло до пяти человек.

Напомним

В ночь на 3 февраля россияне атаковали Украину 71 ракетой, в том числе 4 типа "Циркон" и баллистикой, а также 450 беспилотниками.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Морозы в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Днепропетровская область
Иван Федоров
Украина
Запорожье
Киев