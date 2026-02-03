Более 12 тыс. жителей Запорожья остались без света после удара рф 3 февраля - Федоров

В результате российского удара 3 февраля было обесточено более 12 тысяч абонентов Хортицкого района в городе Запорожье. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Также Федоров сообщил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.

Дополнительно

В результате российской атаки на Киев в ночь на 3 февраля три человека пострадали, зафиксированы попадания и падения обломков в пяти районах.

Также УНН сообщал, что россияне намеренно нанесли удар по Киеву ракетами и дронами в февральский мороз.

Кроме того, оккупанты в ночь на 3 февраля нанесли массированный комбинированный удар по Киевской области. В Обуховском районе мужчина получил ранения, повреждены дома и авто.

В то же время россияне массированно атаковали Днепр и Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. В областном центре были повреждены инфраструктурный объект, частные дома и общежитие.

Впоследствии стало известно, что из-за российской атаки в Киеве количество пострадавших возросло до пяти человек.

Напомним

В ночь на 3 февраля россияне атаковали Украину 71 ракетой, в том числе 4 типа "Циркон" и баллистикой, а также 450 беспилотниками.