Понад 12 тис. жителів Запоріжжя залишилися без світла після удару рф 3 лютого - Федоров

Внаслідок російського удару 3 лютого було знеструмлено понад 12 тисяч абонентів Хортицького району у місті Запоріжжя. Про це повідомив в Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Також Федоров повідомив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.

Додатково

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 3 лютого троє людей постраждали, зафіксовані влучання та падіння уламків у п'яти районах.

Також УНН повідомляв, що росіяни навмисно завдали удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз.

Крім того, окупанти у ніч на 3 лютого завдали масованого комбінованого удару по Київській області. В Обухівському районі чоловік отримав поранення, пошкоджено будинки та авто.

Водночас росіяни масовано атакували Дніпро і Дніпропетровську область безпілотниками та ракетами. В обласному центрі були пошкоджені інфраструктурний об'єкт, приватні оселі та гуртожиток.

Згодом стало відомо, що через російську атаку у Києві кількість постраждалих зросла до п'яти людей.

Нагадаємо

У ніч на 3 лютого росіяни атакували Україну 71 ракетою, у тому числі 4 типу "Циркон" та балістикою, а також 450 безпілотниками.