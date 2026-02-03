Понад 12 тис. жителів Запоріжжя залишилися без світла після удару рф 3 лютого - Федоров

$42.970.16
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 4946 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 12499 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 24344 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 34635 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 26365 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 38771 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 23214 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 15720 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 13387 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
Популярнi новини
російська армія атакує Харків балістикою та дронами: під ударом житлові квартали та центр міста2 лютого, 23:13 • 15059 перегляди
Швеція готує потужний пакет ППО: винищувачі Gripen та далекобійні ракети Meteor для ЗСУ2 лютого, 23:34 • 23419 перегляди
"Енергетичне перемир'я" в дії – росія б'є ракетами по інфраструктурі: використано "Циркон", "Х-32" та "Іскандер-М" – монітори3 лютого, 00:29 • 17421 перегляди
У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках3 лютого, 01:43 • 21985 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 10221 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 10225 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 38771 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 26965 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 30495 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 87784 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Віталій Кличко
Нарендра Моді
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Дніпропетровська область
Харків
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 16583 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 18215 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 18014 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 17073 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 16732 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
Іскандер (ОТРК)

Понад 12 тис. жителів Запоріжжя залишилися без світла після удару рф 3 лютого - Федоров

Київ • УНН

 • 44 перегляди

3 лютого російський удар знеструмив понад 12 тисяч абонентів Хортицького району Запоріжжя. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Понад 12 тис. жителів Запоріжжя залишилися без світла після удару рф 3 лютого - Федоров

Внаслідок російського удару 3 лютого було знеструмлено понад 12 тисяч абонентів Хортицького району у місті Запоріжжя. Про це повідомив в Telegram начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Також Федоров повідомив про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.

Додатково

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 3 лютого троє людей постраждали, зафіксовані влучання та падіння уламків у п'яти районах.

Також УНН повідомляв, що росіяни навмисно завдали удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз.

Крім того, окупанти у ніч на 3 лютого завдали масованого комбінованого удару по Київській області. В Обухівському районі чоловік отримав поранення, пошкоджено будинки та авто.

Водночас росіяни масовано атакували Дніпро і Дніпропетровську область безпілотниками та ракетами. В обласному центрі були пошкоджені інфраструктурний об'єкт, приватні оселі та гуртожиток.

Згодом стало відомо, що через російську атаку у Києві кількість постраждалих зросла до п'яти людей.

Нагадаємо

У ніч на 3 лютого росіяни атакували Україну 71 ракетою, у тому числі 4 типу "Циркон" та балістикою, а також 450 безпілотниками.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Морози в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Дніпропетровська область
Іван Федоров
Україна
Запоріжжя
Київ