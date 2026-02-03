Кількість постраждалих через російську атаку у Києві зросла до п'яти
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки в Києві постраждали п'ять осіб. З пошкодженого будинку в Дніпровському районі госпіталізовано чоловіка та жінку з різаними ранами.
Внаслідок атаки рф кількість постраждалих у Києві зросла до п'яти осіб, повідомили у ГУНП у столиці у вівторок, пише УНН.
Вже пʼять постраждалих у столиці внаслідок ворожої атаки
Деталі
З пошкодженого будинку у Дніпровському районі, за даними поліції, лікарі госпіталізували з різаними ранами тіла чоловіка та жінку.
На місцях продовжують працювати поліцейські, які документують черговий злочин рф.
Нагадаємо
Раніше було відомо про 3 постраждалих.
