росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 11219 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 23022 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 33321 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 25463 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 37344 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 22807 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 15575 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 13265 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 29595 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
Кількість постраждалих через російську атаку у Києві зросла до п'яти

Київ • УНН

 • 1744 перегляди

Внаслідок ворожої атаки в Києві постраждали п'ять осіб. З пошкодженого будинку в Дніпровському районі госпіталізовано чоловіка та жінку з різаними ранами.

Кількість постраждалих через російську атаку у Києві зросла до п'яти

Внаслідок атаки рф кількість постраждалих у Києві зросла до п'яти осіб, повідомили у ГУНП у столиці у вівторок, пише УНН.

Вже пʼять постраждалих у столиці внаслідок ворожої атаки

- повідомили у поліції Києва.

Деталі

З пошкодженого будинку у Дніпровському районі, за даними поліції, лікарі госпіталізували з різаними ранами тіла чоловіка та жінку.

На місцях продовжують працювати поліцейські, які документують черговий злочин рф.

Нагадаємо

Раніше було відомо про 3 постраждалих.

Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п'яти районах столиці

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиїв
Війна в Україні
Національна поліція України
Київ