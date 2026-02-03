Кількість постраждалих через російську атаку у Києві зросла до п'яти

Внаслідок атаки рф кількість постраждалих у Києві зросла до п'яти осіб, повідомили у ГУНП у столиці у вівторок, пише УНН.

Вже пʼять постраждалих у столиці внаслідок ворожої атаки - повідомили у поліції Києва.

Деталі

З пошкодженого будинку у Дніпровському районі, за даними поліції, лікарі госпіталізували з різаними ранами тіла чоловіка та жінку.

На місцях продовжують працювати поліцейські, які документують черговий злочин рф.

Нагадаємо

Раніше було відомо про 3 постраждалих.

