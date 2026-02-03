Число пострадавших из-за российской атаки в Киеве возросло до пяти
Киев • УНН
В результате вражеской атаки в Киеве пострадали пять человек. Из поврежденного дома в Днепровском районе госпитализированы мужчина и женщина с резаными ранами.
В результате атаки РФ число пострадавших в Киеве возросло до пяти человек, сообщили в ГУНП в столице во вторник, пишет УНН.
Подробности
Из поврежденного дома в Днепровском районе, по данным полиции, врачи госпитализировали с резаными ранами тела мужчину и женщину.
На местах продолжают работать полицейские, документирующие очередное преступление РФ.
Напомним
Ранее было известно о 3 пострадавших.
