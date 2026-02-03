Число пострадавших из-за российской атаки в Киеве возросло до пяти

В результате атаки РФ число пострадавших в Киеве возросло до пяти человек, сообщили в ГУНП в столице во вторник, пишет УНН.

Уже пять пострадавших в столице в результате вражеской атаки - сообщили в полиции Киева.

Подробности

Из поврежденного дома в Днепровском районе, по данным полиции, врачи госпитализировали с резаными ранами тела мужчину и женщину.

На местах продолжают работать полицейские, документирующие очередное преступление РФ.

Напомним

Ранее было известно о 3 пострадавших.

Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицы