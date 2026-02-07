Блоки наших украинских атомных станций уменьшили генерацию, один блок автоматически отключился - Зеленский

Этой ночью россияне били в том числе по объектам, от которых зависит работа атомных станций, в частности, в результате чего блоки украинских атомных станций уменьшили генерацию, а один блок автоматически отключился. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Этой ночью россияне били в том числе по объектам, от которых зависит работа атомных станций, и это опасность и для Украины, и для всего нашего региона, и для Европы. Сегодня блоки наших украинских атомных станций уменьшили генерацию, один блок автоматически отключился. Это такой уровень ударов, которого ни один террорист в мире себе не позволял, и россия должна чувствовать ответы всего мира – всех тех, кого действительно интересует безопасность