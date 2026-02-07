Блоки наших украинских атомных станций уменьшили генерацию, один блок автоматически отключился - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что в результате ударов РФ по объектам, обеспечивающим работу АЭС, блоки украинских атомных станций уменьшили генерацию, а один блок автоматически отключился. Это представляет опасность для Украины и Европы.
Этой ночью россияне били в том числе по объектам, от которых зависит работа атомных станций, в частности, в результате чего блоки украинских атомных станций уменьшили генерацию, а один блок автоматически отключился. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Подробности
Этой ночью россияне били в том числе по объектам, от которых зависит работа атомных станций, и это опасность и для Украины, и для всего нашего региона, и для Европы. Сегодня блоки наших украинских атомных станций уменьшили генерацию, один блок автоматически отключился. Это такой уровень ударов, которого ни один террорист в мире себе не позволял, и россия должна чувствовать ответы всего мира – всех тех, кого действительно интересует безопасность
Он подчеркнул, что россия должна демонстрировать, что для них не только такие удары и война имеют значение, но и переговоры, которые продолжаются и которые должны дать результат.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор, где заслушал доклады из всех областей после массированного российского удара 7 февраля. Он отметил, что по всей стране были применены значительные отключения.