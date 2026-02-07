Блоки наших украинских атомных станций уменьшили генерацию, один блок автоматически отключился - Зеленский

$43.140.00
13:35
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
10:29
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзивы
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарков
7 февраля, 07:00
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
6 февраля, 14:41
Эксклюзив
6 февраля, 14:41
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex
6 февраля, 11:15
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
6 февраля, 11:00
Эксклюзив
6 февраля, 11:00
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств
5 февраля, 20:38
Блоки наших украинских атомных станций уменьшили генерацию, один блок автоматически отключился - Зеленский

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Президент Зеленский заявил, что в результате ударов РФ по объектам, обеспечивающим работу АЭС, блоки украинских атомных станций уменьшили генерацию, а один блок автоматически отключился. Это представляет опасность для Украины и Европы.

Блоки наших украинских атомных станций уменьшили генерацию, один блок автоматически отключился - Зеленский

Этой ночью россияне били в том числе по объектам, от которых зависит работа атомных станций, в частности, в результате чего блоки украинских атомных станций уменьшили генерацию, а один блок автоматически отключился. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

Этой ночью россияне били в том числе по объектам, от которых зависит работа атомных станций, и это опасность и для Украины, и для всего нашего региона, и для Европы. Сегодня блоки наших украинских атомных станций уменьшили генерацию, один блок автоматически отключился. Это такой уровень ударов, которого ни один террорист в мире себе не позволял, и россия должна чувствовать ответы всего мира – всех тех, кого действительно интересует безопасность

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что россия должна демонстрировать, что для них не только такие удары и война имеют значение, но и переговоры, которые продолжаются и которые должны дать результат.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор, где заслушал доклады из всех областей после массированного российского удара 7 февраля. Он отметил, что по всей стране были применены значительные отключения.

Павел Башинский

