Блоки наших українських атомних станцій зменшили генерацію, один блок автоматично відключився - Зеленський

$43.140.00
50.900.00
ukenru
13:35 • 3884 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
10:29 • 8906 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
10:00 • 10736 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 15837 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 29498 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 43355 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 37897 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 30537 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 41263 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 15922 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
91%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 18598 перегляди
Рух поїздів на Івано-Франківщині затримується через російські атаки7 лютого, 07:07 • 9160 перегляди
Атака рф на Рівненщину: пошкоджені будинки і інфраструктура, двоє людей поранені7 лютого, 07:23 • 5992 перегляди
Армія рф вночі здійснила масову атаку на енергетику України: атаковані ТЕС7 лютого, 07:29 • 6248 перегляди
Через нічну атаку рф атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації - Укренерго 7 лютого, 08:31 • 11832 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 18684 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 41263 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 37633 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 39780 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 51197 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Прокудін Олександр Сергійович
Ігор Гарбарук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Вінниця
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 12573 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 26755 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 29192 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 38170 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 41272 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Starlink
Шахед-136
Х-101

Блоки наших українських атомних станцій зменшили генерацію, один блок автоматично відключився - Зеленський

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Президент Зеленський заявив, що внаслідок ударів рф по об'єктах, що забезпечують роботу АЕС, блоки українських атомних станцій зменшили генерацію, а один блок автоматично відключився. Це становить небезпеку для України та Європи.

Блоки наших українських атомних станцій зменшили генерацію, один блок автоматично відключився - Зеленський

Цієї ночі росіяни били в тому числі по обʼєктах, від яких залежить робота атомних станцій, зокрема, внаслідок чого блоки українських атомних станцій зменшили генерацію, а один блок автоматично відключився. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Цієї ночі росіяни били в тому числі по обʼєктах, від яких залежить робота атомних станцій, і це небезпека і для України, і для всього нашого регіону, і для Європи. Сьогодні блоки наших українських атомних станцій зменшили генерацію, один блок автоматично відключився. Це такий рівень ударів, якого жоден терорист у світі собі не дозволяв, і росія повинна відчувати відповіді всього світу – усіх тих, кого справді цікавить безпека

- сказав Зеленський.

Він наголосив, що росія повинна демонструвати, що для них не тільки такі удари та війна мають значення, але й перемовини, які тривають і які мають дати результат.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів селектор, де заслухав доповіді з усіх областей після масованого російського удару 7 лютого. Він зазначив, що по всій країні були застосовані значні відключення.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Енергоатом
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Європа
Володимир Зеленський
Україна