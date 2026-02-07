Блоки наших українських атомних станцій зменшили генерацію, один блок автоматично відключився - Зеленський

Цієї ночі росіяни били в тому числі по обʼєктах, від яких залежить робота атомних станцій, зокрема, внаслідок чого блоки українських атомних станцій зменшили генерацію, а один блок автоматично відключився. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цієї ночі росіяни били в тому числі по обʼєктах, від яких залежить робота атомних станцій, і це небезпека і для України, і для всього нашого регіону, і для Європи. Сьогодні блоки наших українських атомних станцій зменшили генерацію, один блок автоматично відключився. Це такий рівень ударів, якого жоден терорист у світі собі не дозволяв, і росія повинна відчувати відповіді всього світу – усіх тих, кого справді цікавить безпека