Белый дом проведет пресс-конференцию по мирным переговорам в Берлине - СМИ
Киев • УНН
Белый дом устроит пресс-конференцию по мирным переговорам в Берлине относительно войны в Украине. Ранее состоялся второй раунд переговоров с участием Президента Зеленского и представителей США.
Белый дом вскоре проведет пресс-конференцию по мирным переговорам в Берлине. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.
Белый дом вскоре проведет пресс-конференцию по мирным переговорам по войне в Украине, состоявшимся в Берлине
Напомним
В Берлине состоялся второй раунд переговоров с представителями США при участии Президента Украины Владимира Зеленского.
AFP сообщало, что американские переговорщики все еще хотят, чтобы Украина уступила контроль над восточными Донецкой и Луганской областями как условие для мирных переговоров с россией.
