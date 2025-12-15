Білий дім проведе пресконференцію щодо мирних переговорів у Берліні - ЗМІ
Київ • УНН
Білий дім влаштує пресконференцію щодо мирних переговорів у Берліні стосовно війни в Україні. Раніше відбувся другий раунд переговорів за участі Президента Зеленського та представників США.
Білий дім невдовзі збере пресконференцію щодо мирних переговорів у Берліні. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.
Білий дім незабаром проведе прес-конференцію щодо мирних переговорів щодо війни в Україні, що відбулися в Берліні
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угоди15.12.25, 17:05 • 4310 переглядiв
Нагадаємо
У Берліні відбувся другий раунд перемовин із представниками США за участі Президента України Володимира Зеленського.
AFP повідомляло, що американські переговірники все ще хочуть, щоб Україна поступилася контролем над східними Донецькою та Луганською областями як умовою для мирних переговорів з росією.
Поширювані у пресі "теорії змови є хибними": Кислиця розкрив деталі переговорів з посланцями Трампа15.12.25, 16:41 • 1004 перегляди