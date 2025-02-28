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Страны Балтии возмущены отсутствием приглашения на саммит по Украине в Лондоне - СМИ

Киев • УНН

 • 26948 просмотра

Латвия, Литва и Эстония выразили протест в связи с их невключением в саммит по вопросам поддержки Украины в Великобритании. Страны Балтии, которые являются одними из крупнейших доноров Украины, считают это решение неприемлемым.

Страны Балтии возмущены отсутствием приглашения на саммит по Украине в Лондоне - СМИ

Латвия, Литва и Эстония выразили возмущение из-за отсутствия приглашения на саммит, организованный премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который состоится в эти выходные и будет посвящен поддержке Украины и европейской безопасности. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Балтийские государства, являющиеся одними из самых активных союзников Киева, считают свое исключение недопустимым. По словам дипломатических источников, такое решение может иметь серьезные последствия, в частности создать впечатление раскола среди западных партнеров.

"Мы действительно очень недовольны отказом пригласить балтийских лидеров", - отметил источник, знакомый с ситуацией.

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Дипломаты подчеркивают, что Латвия, Литва и Эстония являются одними из крупнейших доноров военной помощи Украине в процентном отношении к ВВП и имеют четкое видение дальнейшей поддержки Киева.

"Все решения, принимаемые на этом саммите, напрямую влияют на нашу безопасность. Мы не можем позволить себе быть сторонними наблюдателями, когда определяется будущее нашего региона", - заявил источник.

Одной из главных озабоченностей в балтийских столицах является сигнал, который это исключение может послать Москве.

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"Россия и наша общественность четко оценят, что мы проданы США, а также Великобританией и Францией", - подчеркивают в дипломатических кругах.

Встреча, организованная Даунинг-стрит, пройдет в воскресенье. Ожидается участие лидеров более десятка европейских стран, включая президента Украины Владимира Зеленского, который накануне провел переговоры в Вашингтоне.

"Все три страны Балтии являются одними из крупнейших сторонников Украины по доле ВВП и предоставленным возможностям. Все решения напрямую влияют на нашу безопасность. Как очередной пакт о разделении Европы или восприятие нас как должное. Позорно, - сказал источник.

Среди приглашенных - представители Франции, Польши, Финляндии, Швеции и Норвегии. Одной из ключевых тем обсуждения станет возможное создание международных сил безопасности, которые могут быть привлечены для поддержания прекращения огня в Украине, если США и их союзники достигнут соответствующего соглашения с москвой.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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